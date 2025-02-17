Okullarda ders seçimleri yapılıyor öğretmenler dikkat norm kadro fazlası olabilirsiniz

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Ders seçimi" başlıklı 11. maddesindeki; "MADDE 11- (1) Derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar aralık ayında okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur.

(2) Ders seçimi okulun imkanlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehber öğretmenin bilgisi dahilinde öğrenci tarafından (aralık ve ocak ayları içinde yapılır, e-Okul sistemine işlenir ve Kitap Seçim Modülüne kitap ihtiyaç sayısı girilir. Grup oluşturulamadığı için açılamayan dersler okul yönetimince ilan edilir. Bu dersleri seçen öğrenciler tercihleri doğrultusunda açılan seçmeli derslere yönlendirilir. Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.

(3) 9 uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerin ders seçimleri ile seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler ders yılının ilk haftası içinde yapılır.

(4) Ortak dersler kapsamındaki yeteneğe bağlı seçimlik dersler hariç seçmeli dersler en az 10, seçmeli meslek dersleri ise en az 8 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılır. Ders yılı içerisinde öğrenci sayısı azalsa bile o dersin okutulmasına devam edilir. Ortak derslerde ise sınıf bütünlüğü esastır. Özel öğretim kurumları, resmi özel eğitim kurumları, özel eğitim sınıfları, bünyesinde özel ortaöğretim programı uygulanan ARGEM ile ceza infaz kurumlarında bir ortaöğretim kurumuna bağlı olarak açılan şube/şubelerde bu şartlar aranmaz.

(5) Yeterli talebin olmamasından dolayı açılamayan seçimlik dersler milli eğitim müdürlüklerinin onayına bağlı olarak merkezi bir okul/okullarda açılabilir ve farklı okul öğrencilerinin kayıtları okullarında kalmak üzere seçimlik dersleri bu okul/okullarda almaları sağlanabilir."> hükümlerine göre ders seçimi yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 30.01.2025 tarihli, 125377148 sayılı ve "2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Dersler" konulu yazılarıyla 2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik seçmeli ders talepleri velilerimizden elektronik ortamda veya yazılı olarak 3-17 Şubat 2025 tarihleri arasında alınarak e-okul sistemine işlenmesi ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 27 Ocak 2025 tarihinde açılan MEBBİS Kitap Seçim Modülü'ne veri girişlerinin zamanında yapılması için gerekli önlemlerin alınması talimatını verdi.

Aynı talimatın Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından da verilmektedir.

Bu bağlamda Öğretmenlerin norm sebepsiz ve haksız yere norm kadro fazlası olmamalı için ders seçim sürecini titizlikle takip etmeleri gerekmektedir.

Çünkü Seçmeli derslerin seçimi; norm kadro sayılarını yönetmek amaçlı kullanılmakta ve bu durumda okul yönetimi seçmeli dersleri kullanarak öğretmenlerden bazılarını norm fazlası bırakabilmekte bazılarını ise norm kadro içerisine alabilmektedirler.

Seçmeli Dersler, Norm Kadro Sayısını Yönetmek İçin Kullanılıyor

Her ne kadar öğrenci ve veliler seçmeli dersleri seçse de uygulamada tüm seçmeli dersler okul yönetimince belirlenmekte, alınan dilekçeler ise kılıfına uydurulmaktadır. Bazı okul yöneticilerinin zaman zaman okulundan gitmesini istediği veya kalmasını istediği öğretmenlerin girebileceği seçmeli dersleri değiştirerek o alandaki öğretmen normunu etkileyebilmektedir.

Özellikle ortaokullarda seçmeli ders saatinin fazla olması (6 saat) norm kadroyu alt üst etmektedir.

Seçmeli derslerin seçimi; norm kadro sayılarını yönetmek amaçlı kullanılmakta ve bu durumda okul yönetimi seçmeli dersleri kullanarak öğretmenlerden bazılarını norm fazlası bırakabilmekte bazılarını ise norm kadro içerisine alabilmektedir.

İşte talimat;

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.05.2024 tarihli ve 21 sayılı Kurul Kararı eki İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 25.06.2024 tarihli ve 23 sayılı Kurul Kararı eki İmam Hatip Ortaokulu Haftalık Ders Çizelgesini bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 27.01.2025 tarihli ve E-76198665-825.01-125161959 sayılı yazısını bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR