Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında aralarında çocukların da bulunduğu 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Şubat 2025 23:22, Son Güncelleme : 15 Şubat 2025 22:57
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen fiber karinalı lastik bot durduruldu.
Ekipler, lastik bottaki 5'i çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.