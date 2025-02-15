Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen fiber karinalı lastik bot durduruldu.

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