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Akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 1 ölü

Afyonkarahisar'da akaryakıt istasyonunda yaşanan silahlı çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 07:20, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 07:23
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Akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 1 ölü

Olay, Sandıklı ilçesi çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akaryakıt istasyonunda yerde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan ve silahla vurulduğu tespit edilen şahıs ambulansta Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak isminin Ömer Çetinkaya olduğu tespit edilen şahıs, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yapılan incelemelerde, A.A. isimli şahıs ve yanında 2 erkek şahsın Çetinkaya ile tartıştığı şahısların daha sonra olay yerinden uzaklaştıkları belirtildi.

Çatışmadan sonra şahıslar olay yerinden araçla kaçtı

Ancak şahısların daha sonra olay yerine tekrar geri geldiği ve Çetinkaya'nın şahısların araca ateş açtığı iddia edildi. Bunun üzerine araçtan inen A.A.'nın ise belinden çıkardığı tabanca ile Çetinkaya'ya 3 el ateş ederek yanındaki şahıslarla plakası bilinmeyen bir araçla olay yerinden kaçtıkları belirtildi.

Olay sonrası kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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