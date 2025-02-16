ÖTV teşviki bekleyenlere kötü haber: Hurda fiyatı boşuna uçtu!

Bir süredir 2000 model ve daha eski araç sahiplerinin bir defaya mahsus sıfır araç alımında ÖTV indiriminden yararlanacağına yönelik iddialar kamuoyu gündeminde yer alıyor. 25 yaş üstü araçlara olan talep bu sebeple artarken, aynı araçların fiyatları da bir anda katladı. Hatta ilan platformlarında 'Hurda teşvikine uygun' şeklinde ilanlar çıkmaya başladı. Ayrıca Teşvik Kanunu çıkacak diye hurda araçları satın almak isteyen fırsatçılar da ortaya çıktı.

KANUN YOK, DEDİKODUSU VAR



TBMM'de siyasi partilere hurda araçlara bir kereye mahsus ÖTV teşviki verilmesi yönünde yoğun talep geliyor. AK Parti kaynakları ise şu anda böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirterek "Hurda araca teşvik çıkacak diye piyasada spekülasyon yapılıyor. Bu spekülasyonları çıkaranalar da son dönemde Teşvik Kanunu çıkacak diye piyasadan çok sayıda hurda araç toplayanlar. Hurda araçlara teşvik verilmesi konusunda bize de çok sayıda talep geliyor. Ama şu anda da öyle bir şey yok. Bir Teşvik Yasası çıkarılması düşünülmüyor" dedi.

MHP DE TEKLİF VERMİŞTİ



MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde bu kanunda bir kanun teklifi vermişti. Teklifte, 25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara bir defalığa mahsus olmak üzere ve Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla, alacakları yeni araçlar için ÖTV'den muaf tutulması öngörülüyor.

BİNLERCESİ ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ



İstanbul'da borcu yüzünden icralık olan, trafikten menedilen, çalınıp yakalanan binlerce otomobil ve motosiklet yediemin otoparkında sahipleri tarafından alınmadığı için çürüyor. Eyüpsultan'da görüntülen ve adeta devasa bir film platosunu andıran araç mezarlığında ise 2 binin üzerine araç ve 1.500'ün üzerinde motosiklet bulunuyor. Otopark içinde çürüyen arabaların yanı sıra son model spor otomobillere kadar çeşitli servet değerinde araçlar da dikkat çekti.

YÜCEL KAYAOĞLU