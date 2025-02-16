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Ramazan öncesi et zammı açıklaması: Fiyat artışı manipülatif

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, ramazan öncesi kırmızı ete zam geleceği iddialarının manipülatif olduğunu belirterek, stoklarda yeterli hayvan bulunduğunu söyledi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 07:47, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 07:44
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Ramazan öncesi et zammı açıklaması: Fiyat artışı manipülatif

Kırmızı ete zam yapılacağı yönündeki iddialara üreticilerden tepki geldi. TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, "Stoklarda yeterince hayvan var, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil" dedi.

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'a konuşan ramazan gibi dönemlerde fırsatçılık yaparak fiyatları artırmaya çalışan aracıların olduğunu ve bu tür manipülasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Canlı Hayvan ve Et Fiyatlarında Değişiklik Yok

Canlı baskül fiyatı kuzu ve tokluda kilogram başına 200-210 TL, karkas ette ise 400 TL civarında.

Hayvanı canlı alan satıcılar, sadece kırmızı etten değil, sakatat, deri ve yağlı kuyruk gibi diğer unsurlardan da kazanç sağlıyor.

Mevcut piyasa koşullarında kırmızı et fiyatlarında herhangi bir artışın söz konusu olmadığını belirten Çelik, fiyatların spekülatif amaçlarla artırılmaya çalışıldığını söyledi.

"Fahiş Fiyatlara Ağır Cezalar Getirilmeli"

Çelik, yerli üretimde bölgelere göre değişiklik göstermekle birlikte yağsız kıymanın kilogram fiyatının ortalama 550 TL, kuşbaşının ise 650 TL civarında olduğunu belirtti.

Bu fiyatların çok üzerinde satış yapanların, "Balıkesir kuzusu" adı altında tüketiciyi aldattığını ifade eden Çelik, fahiş fiyat uygulayanlara ağır cezalar getirilmesi gerektiğini söyledi.

Tüketicilere Uyarı: Spekülatif Fiyat Artışlarına Dikkat!

Yetkililer, fiyatların yükseltilmesini önlemek ve fırsatçılara karşı önlem almak için denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini belirtti.

Ramazan ayı öncesinde tüketicilerin manipülatif fiyat artışlarına karşı bilinçli olması gerektiği vurgulandı.

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