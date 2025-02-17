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Tapu işlemlerinde dijital dönem başlıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, dijital dönüşüm süreci başlatıyor. 3D Bina Modeli uygulamasıyla, taşınmazların yalnızca zemin üzerindeki alanları değil, yükseklik bilgileri de kayıt altına alınacak. Yeni uygulama ile mülkiyet işlemlerinin daha şeffaf, güvenilir ve hızlı hale getirilmesi hedefleniyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Şubat 2025 08:12, Son Güncelleme : 17 Şubat 2025 07:46
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Tapu işlemlerinde dijital dönem başlıyor

Yenişafak'tan Merve Safa Akıntürkün haberine göre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM), taşınmazların kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde önemli bir dijital dönüşüm sürecine giriyor. 3D Bina Modeli uygulamasıyla, taşınmazlar artık yalnızca zemin üzerindeki alanları değil, yükseklik bilgilerini de içeren üç boyutlu sayısal modellerle daha detaylı ve doğru bir şekilde kayıt altına alınacak. Bu yenilik, tapu ve kadastro süreçlerinde daha şeffaflık, güvenilirlik ve hız sağlayacak. Yeni düzenleme, taşınmazların bağımsız bölümleri arasındaki ilişkilerin daha net bir şekilde ortaya konulmasını amaçlıyor.

HATALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

3D bina modelleri, yapı ruhsatı aşamasında oluşturulacak, Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile tam entegre edilerek mülkiyet bilgilerine erişim hızlanacak ve daha güvenilir hale gelecek. Bu sayede, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tescil işlemleri sırasında hataların önüne geçilecek, vatandaşların mülkiyet hakları daha sağlam bir sistem üzerinden korunacak.

KAYITLAR DETAYLANDIRILACAK

Yapı ruhsatı ve inşaat süreci boyunca üretilen 3D modeller, kadastro müdürlüklerine iletilerek doğrulukları kontrol edilecek. Kadastro müdürlüğü, bu modellerin koordinat sistemine uygunluğunu onayladıktan sonra TAKBİS'e entegre edilecek. Böylece, tapu kayıtlarında bağımsız bölümler hem 2D hem de 3D olarak görüntülenebilecek.

AFET RİSK ANALİZLERİNE KATKI

Yeni sistemin, gayrimenkul değerleme, şehir planlama ve yapı denetim süreçlerinde büyük kolaylıklar sağlaması bekleniyor. Belediyeler ve şehircilik kurumları, 3D veriler sayesinde detaylı planlama yapabilecek ve bu veriler arasındaki paylaşım daha etkin hale gelecek. Ayrıca, sistemin şehir yönetimi ve afet risk analizlerinde daha doğru ve etkin kararların alınmasını sağlayacağı vurgulanıyor.

KONUM, BÜYÜKLÜK VE KAT BILGILERI YER ALACAK

Yeni uygulama, bu yıl itibarıyla ruhsat alan ve mülkiyet devri yapılacak projelerde zorunlu hale gelecek. Mimarlar ve mühendisler, bina projelerini dijital ortamda oluşturup tapu işlemlerine entegre edebilecek. Bu dönüşüm, kat mülkiyetindeki anlaşmazlıkları azaltarak, mülkiyet işlemlerini daha güvenilir ve hızlı hale getirecek. Alıcılar ve satıcılar, 3D modeller üzerinden bağımsız bölümlerin konumunu, büyüklüğünü ve kat bilgilerini net bir şekilde görebilecek, bankalar ise daha doğru ekspertiz değerlendirmeleri yapabilecek. Bu dijital dönüşüm, taşınmazların yönetimini daha verimli hale getirecek ve gayrimenkul sektörüne önemli bir ivme kazandıracak.

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