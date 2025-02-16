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Meteoroloji uyardı: Yağış, sis ve çığ tehlikesine dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve bazı iç kesimlerde yağış beklenirken, doğu bölgelerde buzlanma, don ve çığ riski bulunuyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 08:16, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 08:03
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Meteoroloji uyardı: Yağış, sis ve çığ tehlikesine dikkat!

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ile bazı iç kesimlerde yağış görülecek.

Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına ek olarak pus ve yer yer sis etkili olacak.

Çığ Tehlikesine Karşı Uyarı

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

Özellikle eğimli arazilerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Sıcaklık ve Rüzgar Durumu

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın güney yönlerden, Marmara, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz kıyılarında ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Önemli Uyarılar

Buzlanma ve don olayları ulaşımı olumsuz etkileyebilir, dikkatli olunmalı.

Sis nedeniyle görüş mesafesi azalabilir, sürücüler tedbirli olmalı.

Çığ tehlikesine karşı özellikle yüksek ve eğimli bölgelerde önlem alınmalı.

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