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Gerekçeli karar açıklandı: Mührü kırıp otele müşteri almışlar

Pendik'te 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı otel yangınına ilişkin 2 sanığın 9'ar yıl, bir sanığın da 6 yıl hapisle cezalandırıldığı davaya ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, yangın yönetmeliğine uygun olmayan binanın mührü bozularak işletildiği kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 14:35, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 14:36
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Gerekçeli karar açıklandı: Mührü kırıp otele müşteri almışlar

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Mart 2023'te Doğu Mahallesi'ndeki 7 katlı otelde çıkan yangında müşterilerden Feyzullah Can Yetim, İbrahim Turan ve Tuba Üstündağ'ın hayatını kaybetmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davanın gerekçeli kararını hazırladı.

Kararda, sanıklar Murat Şah ve Cihan Şah tarafından işletilen otelde, resepsiyonda çalışan diğer sanık Ayşe Arslanşen'in de olay tarihinde otelde görevli olduğu belirtildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otelde konaklayan müşteriler Feyzullah Can Yetim, Tuba Üstündağ ve İbrahim Turan'ın hayatını kaybettiği hatırlatılan kararda İstanbul Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkanlığının otopsi raporuna yer verildi.

Rapora göre, Tuba Üstündağ'ın ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği, İbrahim Turan'ın ve Feyzullah Can Yetim'in ölümünün ise yangın ortamında kalmaya bağlı dumandan boğulma ve karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu olduğu aktarıldı.

Kararda, otelin daha önce yangınla mücadele konusunda zafiyeti olduğu ve işletilmek için yeterli koşulları taşımadığı için Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından mühürlendiği anlatılarak, mühür bozularak otele müşteri kabul ettiği belirtildi.

Olay günü resepsiyona bakan sanık Ayşe Arslanşen'in görev yerini terk edip gittiği ifade edilen kararda, otele ait kamera kayıtlarına dair hard diskin yangından zarar görmesi nedeniyle incelenemediği kaydedildi.

Kararda, dava aşamasında alınan bilirkişi raporuna da yer verildi.

Olayının meydana geldiği pansiyonun düşük tehlike sınıfında olduğu anlatılan raporda, binada yağmurlama sisteminin bulunmadığı anlatıldı.

Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte yer alan otomatik yağmurlama sistemi olmadığı gerekçesiyle otelle ilgili olumsuz rapor verildiği belirtilerek, "Yönetmelikte açıkça ifade edilen yangın söndürme ve algılama sistemleri, yangına dayanıklı duman sızdırmaz kapıları, yangından kaçış planları, yangın esnasında itfaiyenin müdahale etmesine imkan sağlayacak uygun proje ve dizaynlar yapılmadan ve itfaiye dairesinden onay alınmadan binanın kullanıma açılmış olması gerekçesiyle işletme sahiplerinin kusurlu olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, sanıklar Murat Şah ve Cihan Şah'ın asli kusurlu, diğer sanık Arslanşen'in ise tali kusurlu olduğu ifade edildi.

Gerekçeli kararda, tutuklu sanıklar Cihan Şah ve Murat Şah'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 9'ar yıl, tutuksuz sanık Ayşe Arslanşen'in ise aynı suçtan 6 yıl hapisle cezalandırıldığı kaydedildi.

Dosya, incelenmek üzere İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesine gönderildi.

- Olayın geçmişi

Pendik Doğu Mahallesi'ndeki 7 katlı otelde 24 Mart 2023'te saat 08.00 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, oteldeki müşterilerden Feyzullah Can Yetim, İbrahim Turan ve Tuba Üstündağ hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, otelin yapısal eksiklerinin bulunduğu, işletim ve yangınla mücadele konusunda yeterli koşulları taşımadığı için ruhsat verilmediği ve mühürlendiği ancak buna rağmen müşteri kabulüne devam ettiği belirtilmişti.

İddianamede, bu nedenle sanıklar otel yöneticileri Cihan Şah ve Murat Şah ile resepsiyon görevlisi Ayşe Arslanşen'in "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi de 3 sanığın yargılandığı davayı 27 Eylül 2024'te karara bağlamıştı.

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