Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Ramazanda fahiş fiyata geçit yok

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek, içecek hizmeti sunan işletmelere yönelik fahiş fiyat denetimlerini artırdı. Bu kapsamda işletmelerin Ramazan ayına özel hazırladıkları iftar menüleri de bakanlığın radarında olacak. Menülerin içerik ve fiyatlarının kapı girişine ve masaların üzerine yazılması zorunlu olacak. Ayrıca menüde yer alan et, tavuk, köfte gibi ürünlerin gramajının yazılması da şart tutuldu. Öte yandan oruç açmak için verilen su, hurma ve zeytine "iftariyelik" adı altında ayrıca ücret talep edilemeyecek. Restoranların önemli bir kısmının son dönemde uyguladıkları fahiş fiyat politikaları vatandaşı isyan noktasına getirirken, Ticaret Bakanlığı da haksız fiyat artışlarını önlemek için denetimlerini sıklaştırdı. Bir ürün ya da yemekten yüzde 400'lere varan karlar elde etmeyi kendilerine hak gören işletmelerin Ramazan ayının ruhunu zedelememesi için önlemler alınıyor.

GRAMAJINI BELİRTMEK ZORUNDA



Geçtiğimiz yılbaşında yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin işyerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması zorunlu hale getirilmişti. Söz konusu düzenleme iftar menüleri için de geçerli olacak. Örneğin Ramazan ayında çorba, salata, pilav, ana yemek, içecek gibi ürünlerden oluşan bir menü hazırlayan işletme bunu restoran girişine fiyat ve içerik olarak koymak zorunda olacak. Ayrıca iftar menülerinde yer alan et ürünlerinin gramajı menüde belirtilecek. Bu düzenlemeyle vatandaşın menünün fiyat mukayesesini daha rahat yapabilmesi amaçlanıyor.

HER ÜRÜNE 3 BİN 166 TL CEZA



Bu kurallara uymayan işletmelere menüde yazan her bir ürün için 3 bin 166 TL idari para cezası kesilecek. Mesela menüde fiyatları ayrı ayrı belirtilmişse çorba, salata, pilav, ana yemek, içecek olarak toplamda 5 ürün için 15 bin 830 TL işletmeye ceza yazılacak. Ancak menüde herhangi bir ürünü çıkarmaya imkan vermeyecek şekilde tek fiyat belirlenmişse, tek ürün olarak baz alınarak sadece 3 bin 166 TL ceza kesilecek.

İFTARIYELIK OYUNUNA DİKKAT!



TÜKETİCİLER Derneği Başkanı Levent Küçük, bazı işletmelerin Ramazan ayı geldiğinde servis ve kuver ücretini anlaşılmasın diye "iftariyelik bedeli" olarak adisyona yansıttığını belirterek, "Restoranlar bunu ikram edilen su, zeytin ve hurmanın bedeli olarak sunuyor. Ama bunlar zaten menüye dahil edilen ürünlerdir. O sebeple iftariyelik bedeli adı altında bu ürünler için ilave ücret talep edilemez. Bunu yapan işletmelere ilişkin menü ve adisyon fotoğrafını çekerek Ticaret Bakanlığı ve Tüketici Hakem Heyetine başvurarak bu ilave ücretleri geri alabilirsiniz" dedi. Küçük, aynı şekilde yemekte fiyatın temel unsurunu oluşturan etin ölçülebilir olması için gramajının belirtilmesinin zorunlu olduğunu anlatarak, "Menüde et, köfte, tavuk gibi ürünlerin gramajına yer verilmemişse bunu işletmeye özellikle sorun ve o işletmeyi Ticaret Bakanlığı'na Alo 175 Tüketici Hattı ya da E-Devlet üzerinden 'haksız fiyat artışı bildirimi' yaparak şikayet edin" diye konuştu.

BARIŞ ŞİMŞEK