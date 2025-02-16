Araba almak için asgari ücretlinin kaç ay çalışması gerekiyor?

Türkiye'de son yıllarda döviz kurlarındaki yükselişle artan araba fiyatları, vergi oranlarında da artışla birlikte alım gücü karşısında farklı bir seviyeye çıktı. Enflasyonla mücadelede yükselen faiz oranları da kredi alımını zorlaştırınca sıfır araç alımı maaşlı çalışanlar için neredeyse hayal oldu.

Ekonomim'den Özder Şeyda Uyanık, dünyada da pandemi dönemindeki üretim tedarik sorunları yükselen enflasyonla birlikte fiyatlarda yükseliş yaratırken, Volkswagen'in hemen her ülkede sattığı en temel modellerinden olan Golf'ün fiyatını asgari ücretlerle karşılaştırdı.

Golf fiyatı



Her ülkede markanın kendi resmi sitesinden derlenen fiyatlara göre, Türkiye'de 1 milyon 585 bin 200 TL'den başlayan Golf fiyatı, ABD'de 31 bin 965 dolar, markanın doğduğu topraklar olan Almanya'da 28 bin 330 Euro, İtalya'da 29 bin Euro, Çin'de 129 bin yuan ve Bulgaristan'da da 51 152 leva olarak görülüyor.

Dolar bazında bakıldığında ise tablo değişiyor.

Asgari ücret



Türkiye'de 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret, ABD'de eyaletlere göre değişirken saatlik 7,25 dolar, Almanya'da 13,46 Euro, İtalya'da ortalama 9,45 Euro olarak görülüyor. Çin'de aylık Şangay'da ortalama 2.690 yuan ve Bulgaristan'da da 1.077 leva olan asgari ücrette dolar bazında Türkiye 670 dolar ile Çin ve Bulgaristan'ı geçiyor.

Asgari ücretlinin Golf almak için kaç ay çalışması gerekiyor?



Almanya'da asgari ücretli 14 ay çalışmayla Golf alabilecek paraya erişebiliyor. İtalya'da 20 ay ve ABD'de 28 ayda haftada 40 saat çalışan bir asgari ücretli araba alabiliyor.

Bulgaristan'da ise 47 ay yaklaşık 2 yılda araba alabilecek parayı biriktirebilen asgari ücretli, Çin'de tam 48 ayda sıfır bir Golf alabiliyor.

Türkiye'de ise bir asgari ücretlinin Golf alabilmesi için 72 ay yani 6 yıl çalışması gerekiyor.