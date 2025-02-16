Araba almak için asgari ücretlinin kaç ay çalışması gerekiyor?

Mahkeme YD kararı vermişti! Mülakatta şimdi ne olacak?
Mahkeme YD kararı vermişti! Mülakatta şimdi ne olacak?
Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor!
Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor!
Meclis'te yoğun hafta: Siber güvenlik ve Kartalkaya yangını gündemde!
Meclis'te yoğun hafta: Siber güvenlik ve Kartalkaya yangını gündemde!
Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Ramazanda fahiş fiyata geçit yok
Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Ramazanda fahiş fiyata geçit yok
Tapuda 3D dönemi: Mülkiyet işlemleri daha şeffaf ve hızlı olacak
Tapuda 3D dönemi: Mülkiyet işlemleri daha şeffaf ve hızlı olacak
ÖTV teşviki bekleyenlere kötü haber: Hurda fiyatı boşuna uçtu!
ÖTV teşviki bekleyenlere kötü haber: Hurda fiyatı boşuna uçtu!
Kabine ve MKYK'da büyük değişim! Erdoğan, yeni isimleri belirliyor
Kabine ve MKYK'da büyük değişim! Erdoğan, yeni isimleri belirliyor
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor
ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı
ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı
TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali
TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
LPG ve akaryakıt sektörü için yeni teminat düzenlemesi
LPG ve akaryakıt sektörü için yeni teminat düzenlemesi
Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
FETÖ'ye 39 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 103 gözaltı
FETÖ'ye 39 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 103 gözaltı
Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!
Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!
Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski
Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski
Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi
Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi
Dünyanın un ambarıyız
Dünyanın un ambarıyız
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü: İşte gündemdeki konular
Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar
Yemek siparişi verenler dikkat! Evlerinde yapıp satıyorlar
Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı
Ömer Aras'a soruşturma sonrası TÜSİAD'dan toplantı kararı
Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu
Mahkemeden 'öğretmen mülakatı' kararı: Yürütme durduruldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Araba almak için asgari ücretlinin kaç ay çalışması gerekiyor?

Dünyada ve Türkiye'de aynı marka ve model bir araba alabilmek için asgari ücretlilerin kaç ay çalışması gerekiyor?

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 08:57, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 08:25
Yazdır
Araba almak için asgari ücretlinin kaç ay çalışması gerekiyor?

Türkiye'de son yıllarda döviz kurlarındaki yükselişle artan araba fiyatları, vergi oranlarında da artışla birlikte alım gücü karşısında farklı bir seviyeye çıktı. Enflasyonla mücadelede yükselen faiz oranları da kredi alımını zorlaştırınca sıfır araç alımı maaşlı çalışanlar için neredeyse hayal oldu.

Ekonomim'den Özder Şeyda Uyanık, dünyada da pandemi dönemindeki üretim tedarik sorunları yükselen enflasyonla birlikte fiyatlarda yükseliş yaratırken, Volkswagen'in hemen her ülkede sattığı en temel modellerinden olan Golf'ün fiyatını asgari ücretlerle karşılaştırdı.

Golf fiyatı

Her ülkede markanın kendi resmi sitesinden derlenen fiyatlara göre, Türkiye'de 1 milyon 585 bin 200 TL'den başlayan Golf fiyatı, ABD'de 31 bin 965 dolar, markanın doğduğu topraklar olan Almanya'da 28 bin 330 Euro, İtalya'da 29 bin Euro, Çin'de 129 bin yuan ve Bulgaristan'da da 51 152 leva olarak görülüyor.

Dolar bazında bakıldığında ise tablo değişiyor.

Asgari ücret

Türkiye'de 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak belirlenen asgari ücret, ABD'de eyaletlere göre değişirken saatlik 7,25 dolar, Almanya'da 13,46 Euro, İtalya'da ortalama 9,45 Euro olarak görülüyor. Çin'de aylık Şangay'da ortalama 2.690 yuan ve Bulgaristan'da da 1.077 leva olan asgari ücrette dolar bazında Türkiye 670 dolar ile Çin ve Bulgaristan'ı geçiyor.

Asgari ücretlinin Golf almak için kaç ay çalışması gerekiyor?

Almanya'da asgari ücretli 14 ay çalışmayla Golf alabilecek paraya erişebiliyor. İtalya'da 20 ay ve ABD'de 28 ayda haftada 40 saat çalışan bir asgari ücretli araba alabiliyor.

Bulgaristan'da ise 47 ay yaklaşık 2 yılda araba alabilecek parayı biriktirebilen asgari ücretli, Çin'de tam 48 ayda sıfır bir Golf alabiliyor.

Türkiye'de ise bir asgari ücretlinin Golf alabilmesi için 72 ay yani 6 yıl çalışması gerekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber