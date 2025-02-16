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Trabzon-Tiflis hüsran hattı! Seferler iptal edildi

Trabzon'un sağlık turizmi potansiyelini artırmak amacıyla Gürcistan'ın Tiflis kenti ile 23 yıl sonra geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan direkt uçak seferleri hedeflenen yolcu sayısına ulaşılamadığı için hüsranla sonuçlandı. 148 koltuğun bulunduğu uçağın 100 koltuğu kentin iş dünyası garantisi ile sağlanmasına rağmen 4 ay önce başlayan seferler, talebin yetersiz olması nedeniyle iptal edildi. Uçağın geçtiğimiz hafta yapılan son seferinde sadece 2 yolcunun uçuş yaptığı öğrenildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 09:17, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 09:05
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Trabzon-Tiflis hüsran hattı! Seferler iptal edildi

Trabzon'da son yıllarda artan sağlık turizmini geliştirmek için başlatılan Trabzon-Tiflis arası direk uçuşlar 4 ayın sonunda hüsranla sonuçlandı. Gürcistan'dan Trabzon'daki hastanelere tedavi için gelen hasta potansiyeli dikkate alınarak başlatılan direk uçuşlar nedeniyle milyonlar havaya uçtu. Georgian Wings hava yolu şirketiyle anlaşma yapılarak 14 Ekim tarihinde Tiflis ve Trabzon'da yapılan tören ile başlayan direk uçuşlara talep olmadı. 148 koltuğun bulunduğu uçağın 100 koltuğu kentin iş dünyası garantisi ile sağlanmasına rağmen 4 ay önce başlayan seferler, talebin yetersiz olması nedeniyle 10 Şubat tarihinde yapılan uçuş ile sona erdi. Hava yolu şirketi ile 6 aylık anlaşmanın yapılmasına rağmen 4 ay süren Trabzon-Tiflis çift yön uçuşlarında koltuk fiyatları 260 dolar olarak satışı sunuluyordu.

"Büyük bir rezillik"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Trabzon Oteller Birliği Başkanı Mustafa Aksu, Tiflis-Trabzon arası direk uçuşların maddi zarardan daha çok prestij zararına yol açtığını belirterek "Bu seferin biz biteceğini söyledik ve bitti. Yanlış bir yatırım. Hiçbir araştırma yapılmadan Ticaret Odası artık kim yaptıysa inanılmaz Trabzon'umuzu rezil ettiler. Çünkü Trabzon'a bir uçuşun iptal edilmesi şehrin prestijini yok etti. Bundan sonra bizim gerçekten yapacağımız charter uçuşları kesinlikle kötü bir örnek oldu. Biz bunun yeterli olmadığını eleştirdik. 'Yapmayın, Trabzon'da turizm konuşulacaksa bizi ve acentaları dikkate alın' dedik. Bu konuda bizde zarar görmekteyiz. İşi bilmeyen insanların sadece kamuoyunu oyalamak için çıkardığı bir olay. Şehre maddi zarardan daha çok prestij zararı oldu. Tiflis'ten Trabzon'a bir uçağın boş gelmesi demek bizim şehrimizin kötü olduğu anlamına gelir. Aslında değiliz. Biz onları uyardık. Gidelim bir ay durduralım. Otelciler ve acenteler gitsin anlaşmalar yapalım. Herkes gereken fedakarlığı yapsın. Biz fedakarlığı Oteller Birliği olarak yaptık. 5 koltuğumuz vardı. 5 koltuktan da ücret almayacağız dedik. Ama büyük bir rezillik. Benim bir arkadaşım Tiflis'e giderken bana fotoğraf çekip attı. Uçakta bir kişi vardı. Potansiyeli yakalayacaksın. Ürünü tartacaksın kime satacağını bileceksin. Ürünü ortaya çıkartmamışsın ya da ürünü satacağın lokasyon neye ihtiyacı olduğunu bilmiyorsun ve böyle bir şey yapıyorsun. Sanırım Batum ile karıştırdılar. Tiflis'te 200 tane hastane varmış. Hadi sağlık turizmini bırakın normalde turist olarak bakalım. Tiflis-İstanbul gidiş-geliş tahmini 135 dolar. Tiflis-Trabzon 260 dolar. Hangisine gidersiniz" dedi.

"Bizim 5 koltuğumuzun maliyeti 1,5 milyon"

5 koltuğun bedelinin 1,5 milyon TL olduğunu kaydeden Aksu, "6 ay olarak planlanmıştı, haftada iki turdu. Büyük bir meblağ gitti. Bizim 5 koltuğumuz sadece 1.5 milyona geldi. Büyük bir kayıp. Hadi maddiyatını bir şekilde çözeriz. Ama maneviyatı olmaz. Toplam 148 koltuk vardı. 5 koltuğun bedeli 1.5 milyondu. Bunu 148 ile çarptığınızda çok büyük bir zarar. Belediye, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve Ulutur'a güvendik. Bunlar yapıyorsa muhakkak bir şey yapar dedik. Girdik ve maalesef istenen olmadı. Yapan kişilerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum ama lütfen her meslek grubu kendi mesleğiyle ilgili faaliyetler yapsın. Herkes her şeyi bilemez" ifadelerini kullandı.

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