Tehdit, şantaj ve sahte senetle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon
Ankara'da tehdit, şantaj ve sahte senetlerle 4 kişiyi 17 milyon Türk lirası dolandıran çeteye operasyon düzenlendi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 09:25, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 09:13
Ankara'da 4 kişi, sahte senetler düzenlenerek ve zorla imzalattırılarak 17 milyon TL dolandırıldı. Şikayetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konu ile ilgili soruşturma başlattı.
Ankara Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmaları sonucu operasyon düzenledi ve 5 şüpheli yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız silah ve 170 mermi ele geçirildi.
Silahlardan birisinin kısa menzilli 6.35 çapında iki mermi alan anahtarlık silahı olduğu tespit edildi. Şahıslar 2 gün gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi.