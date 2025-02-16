Liseden her gün 300 öğrencisine ücretsiz yemek

Atakum Meslek ve Teknik Lisesi okulda hazırladığı 4 çeşit yemek ile 300 öğrencisine ücretsiz yemek veriyor. Okulda pişirilen tavuk, makarna, tatlı gibi yemeklerle öğrenciler öğle arasında karnını doyuruyor.

Okul müdürü Mustafa Şahin, "Bakanlığımızın yarım yatılılık ödeneği kapsamında gönderdiği ödenekle öğrencilerimize günlük ücretsiz yemek veriyoruz. Bunun yanında isteyen öğrencilerimiz bakanlığımızın belirlediği ücrete göre yemek yemektedir. 250'ye yakın öğrencimiz ücretle yemek yemektedir. İkinci dönem tekli eğitime geçtik. Tahminimizce 500'ün üstünde öğrencimiz burada yemek yiyecektir. Yemeklerimizin içeriğine gelince ana yemek yanında pilav ya da makarna, yoğurt, tatlı ile günde 4 çeşit yemek ile öğrencilerimizi yemek imkanı ile buluşturmaktayız" dedi.