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Mahkeme YD kararı vermişti! Mülakatta şimdi ne olacak?

Türk Eğitim Sen tarafından farklı illerde uygulanan KPSS puanına ek sözlü puanlama sistemlerinin adaletsiz olduğu gerekçesiyle açılan davada, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Sonucun diğer davalara emsal olup olmayacağı tartışılıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 10:15, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 10:25
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Mahkeme YD kararı vermişti! Mülakatta şimdi ne olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2023 KPSS'ye dayalı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımındaki sözlü sınav uygulamalarına yönelik tartışmalar bitmiyor.

Sendikalar ve mülakata giren öğretmenler, kimi şehirlerde adaylara blok şekilde KPSS puanına muadil bir puan verildiğini, kimi şehirlerde ise KPSS puanının çok yukarısında blok puanlar verildiğini iddia ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin "Elimde bütün komisyonların raporları var. 60 bin kişiden toplam 1.100 kişinin yeri değişmiş" diyerek tepki göstermişti. Tekin ayrıca "Mülakatlarla ilgili hukuksuzluk, adaletsizlik olduğunu iddia eden arkadaşımız varsa resmi olarak bize ya da yargı organlarına başvururlarsa gereğini yaparız" demişti.

'O' PUAN OBJEKTİF DEĞİL

KPSS'de kontenjan içinde olduklarını ancak mülakatla kontenjan dışında kaldıklarını ifade eden bazı öğretmenlerin eylemleri sürerken Ankara 19. İdare Mahkemesinden dikkat çeken bir karar geldi. Türk Eğitim Sen avukatları tarafından farklı illerde uygulanan puanlama sistemlerinin adaletsiz olduğu gerekçesiyle açılan davada yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Mahkeme kararında "eğitim bilimleri" kriteri üzerinden verilen "0" puanlar ve diğer kriterlerdeki puanlamaların gerekçesizliğine vurgu yaptı.

Mahkeme, her bir kriter için yapılan değerlendirmelerde komisyon üyelerinin aynı puanı vermelerinin, takdir yetkisinin objektif şekilde kullanılmadığını gösterdiğini belirterek, davacının başarısız sayılmasına dair işlemin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Puanlamaların somut bir gerçekle ortaya konulmadığı da ifade edildi. Yürütmeyi durdurma kararında, davaya konu işlemin devamı halinde sözlü sınavda başarılı olan diğer adayların atamasının yapılması ve olası kadrosuzluk durumu halinde davacının çalışma hakkının zedelenebileceği, dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulanmaya devam etmesinin ise telafisi güç zararlar doğurabileceği belirtildi.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Hukukçular dava sonucunu gazetemize şöyle yorumladı: Yargı yerince dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş. Dava konusu, karar gerekçesi ve hüküm fıkrası bir bütün olarak incelendiğinde; iptal kararının dava konusu edilen bireysel işlemi ile sınırlı olduğu, yapılan mülakat işleminin tamamını etkileyecek sonucu doğurmayacağı değerlendirilmekte.

Hüküm fıkrasında Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan mülakat işleminin tamamının iptal edildiğine dair açık bir ifade de yer almamakta. Ayrıca, bahsi geçen karar gerekçesinde her ne kadar "Dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır" denilse de bireysel işlemin iptali sonucunda idarece tesisi edilecek işleme göre ilgilinin kontenjan içinde yer alması durumunda atamasının gerçekleştirileceği hususunda herhangi bir tereddüt bulunmamakta. Yürütmeyi durdurma kararı sonrası işlemin iptaline de hüküm çıkarsa elenen öğretmen adaylarının yeniden mülakata alınma ihtimali doğabilir.

MAHMUT ÖZAY

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