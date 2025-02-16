Zeytinburnu'nda sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Operasyonda, şüpheliler G.Y. ile H.Ö. yakalandı. Adreste yapılan aramada, 155 şişe sahte içki ile 190 litre etil alkol ele geçirildi.

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