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Adliyede müdürlük, sahada teknik direktörlük yapıyor

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yazı işleri müdürü olarak çalışan Mikail Özdemir, kurumdaki görevinin yanı sıra Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden futbol takımında teknik direktörlük yaparak gençlere sahip çıkıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 11:28, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 12:06
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Adliyede müdürlük, sahada teknik direktörlük yapıyor

Hakkari Adliyesinde yaklaşık 30 yıl önce memur olarak göreve başlayan 49 yaşındaki Özdemir, çocukluğundan itibaren ilgi duyduğu futboldan kopamadı.

Fırsat buldukça mahalle arkadaşlarıyla futbol oynayan, 1996'da Hakkari 1. Amatör Ligi'nde yer alan PTT Spor'da top koşturan Özdemir, bir yıl sonra 3. Lig'e yükselen Hakkarispor'un kadrosunda yer alarak profesyonel oldu.

Futbolculuk kariyerini farklı takımlarda sürdürdükten sonra 2010'da antrenörlük belgesi alan Özdemir, kentteki İl Özel İdaresi, Hakkarispor ve Sportif Faaliyetler takımlarını çalıştırdı.

Kurumdaki görevini aksatmadan yürüten Mikail Özdemir, Bölgesel Amatör Lig'de şu anda averajla 2. sırada yer alan Zapspor'un 5 yıldır teknik direktörlüğünü yapıyor.

Zaman zaman takım elbisesiyle antrenmanlarda yer alan Özdemir, takımını 3. Lig'e çıkarmak için çaba sarf ediyor.

Taraftarın "İmparator" olarak adlandırdığı Mikail Özdemir, AA muhabirine, farklı takımlarda 10 yıl futbol oynadığını, yaklaşık 12 yıldır da antrenörlük yaptığını söyledi.

İki işi bir arada yürütmeye çalıştığını belirten Özdemir, "Kurumdaki işim her zaman önceliklidir. Sonuçta devlet memuruyum. Takıma yardımcı olmam için destek istendi. Kurumdaki ağabeylerimiz ve büyüklerimiz, takımdaki emeklerimiz için bizi destekliyorlar. Çalıştığım kurumda da işlerimiz çok yoğun. Mesai günlerinde genellikle öğle aralarında kısa süreli de olsa sahaya gelip antrenmanlara katılıyorum. Sonra tekrar kuruma gidiyorum." diye konuştu.

Takıma elinden gelen katkıyı sunmaya çalıştığını dile getiren Özdemir, taraftarın takıma gösterdiği ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

- "Bu takımı 3. Lig'e çıkarmak istiyoruz"

Sezon başında takımı kurarken şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Mikail Özdemir, şunları kaydetti:

"İlerleyen haftalarda oyuncularımızın gösterdiği performans, ortaya koydukları takımdaşlık ruhu bizi bu konuma getirdi. Bu takımı 3. Lig'e çıkarmak istiyoruz. Kurumdaki ve sahadaki işin psikolojisi çok farklı. Hayatta edindiğim tecrübeler bu konuda bana kolaylık sağlıyor. Bazen işlerin yoğunluğundan takım elbiseyle sahaya geliyorum. Yardımcı antrenörlerimiz çok büyük destek veriyor. Şehirde futbol konusunda güzel bir atmosfer var."

Futbolda herkesin birbirine saygılı olması gerektiğini ifade eden Özdemir, "Futbolun dışına çıkmanın bir anlamı yok. Maçın sonucu hayatın sonu değil. Maçların centilmence geçmesini diliyoruz. Bulunduğumuz konum itibarıyla, bir ağabeyleri olarak oyuncularımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Her zaman yaptığım işten keyif almaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculardan Burak Taşdemir de sezonun kendileri açısından güzel geçtiğini belirterek, "Çok çalışıyoruz. Hedefimiz 3. Lig. Bu hedefimize doğru ilerliyoruz. Mikail hocamız bize ağabeylik yapıyor. Ne sorunumuz olursa yardımcı oluyor. Hem saha içinde hem de saha dışında yanımızda yer alıyor. Daha iyi yerlere gelmemiz için bize destek oluyor." diye konuştu.

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