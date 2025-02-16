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Depremzede öğrencilerin ürettiği ürünler ile 45 milyon TL ciro elde edildi

Gaziantep'te İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören depremzede öğrenciler, okulda ürettikleri ofis mobilyaları, okul sıraları, ahşap oyuncaklar gibi ürünler ile bir yılda 45 milyon TL ciro elde etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 11:40, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 11:41
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Depremzede öğrencilerin ürettiği ürünler ile 45 milyon TL ciro elde edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ağır hasar alınca yıkımı yapıldı. Fevziçakmak Mahallesi'ndeki prefabrik okulda 27 öğretmen ve 380 öğrencisiyle eğitim-öğretimine devam eden okulun bahçesinde bulunan halı saha, atölyeye dönüştürülerek mobilya üretimine başladı. Depremzede öğrenciler ofis mobilyaları, okul sıraları, ahşap oyuncaklar üretirken, masa ve dolaplar deprem bölgesinde yenilenen okullara gönderiliyor.

'45 MİLYON TL CİRO ELDE EDİLDİ'

İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Güven, mezun olan öğrencilerin kendi alanlarında istihdam edilmelerini öncelik olarak gördüklerini ifade ederek, bu öğrencilerin burada hem meslek öğrendiklerini hem de ekonomik olarak ailelerine katkı sağladıklarını söyledi. 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen üretimlerden 45 milyon TL ciro elde ettiklerini anlatan Güven, "Okulumuz Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden ağır hasar almasıyla yıkıldı. Okulumuzda 4 farklı alan mevcuttur. Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme ve Kimya Teknolojisi alanları. Okulumuz bünyesinde bulunan döner sermayeli işletmesiyle piyasanın ihtiyaç duyduğu ve özellikle yaşanan büyük felaket sonucu okulların ihtiyaç duyduğu malzemeleri üretiyor. Bakanlığımız amaç ve hedefleri doğrultusunda iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu ara elamanları okulumuzda yetiştirmeyi hedefliyoruz. Burada mezun olan öğrencilerimizin kendi alanlarında istihdam edilmeleri önceliğimizdir. Öğrencilerimiz burada öğreniyor, üretiyor ve ekonomik olarak kendilerine ve ailelerine katkı sağlıyorlar. Deprem sonrası bahçedeki halı sahamızı atölyeye çevirerek üretime devam ettik. Depremzede olan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ile bölgemizde yaşanan felaket sonucu okulların ihtiyaç duyduğu malzemeleri burada üreterek, kendi yaralarımızı kendimiz sarıyoruz. 'Meslek lisesi üretiyor, ülkemiz kazanıyor' sloganıyla hareket ederek öğretmen ve öğrencilerimiz ile birlikte 12 ay boyunca üretim yapmaktayız. Döner sermaye kapsamında 2024 yılında 45 milyonluk liralık bir ciro elde ederek ülke ekonomisine katkı sağladık. Bizler burada ekonomik getirisinden çok, öğrencilerimizin meslek ve teknik anlamda kendilerini yetiştirmelerini, okuldan mezun olduktan sonra kendi alanlarıyla ilgili çalışmalarını, kendi iş yerlerini kurmalarını amaçlıyoruz" diye konuştu.

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