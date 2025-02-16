AK Partili Elitaş, seçim için tarih verdi
AK Partili Elitaş, seçim için tarih verdi
TMSF'den 'kayyım' açıklaması: Mahkeme kararı olmadan atama olmaz
TMSF'den 'kayyım' açıklaması: Mahkeme kararı olmadan atama olmaz
Maliye, kırmızı et sektörünün devlerini kayıt dışılık takibine aldı
Maliye, kırmızı et sektörünün devlerini kayıt dışılık takibine aldı
Türksat yeni 'yerli uydu' için çalışmalara başladı
Türksat yeni 'yerli uydu' için çalışmalara başladı
SGK, çalışan annelere bakıcı desteğini 510 avroya yükseltti
SGK, çalışan annelere bakıcı desteğini 510 avroya yükseltti
Mahkeme YD kararı vermişti! Mülakatta şimdi ne olacak?
Mahkeme YD kararı vermişti! Mülakatta şimdi ne olacak?
Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor!
Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor!
Meclis'te yoğun hafta: Siber güvenlik ve Kartalkaya yangını gündemde!
Meclis'te yoğun hafta: Siber güvenlik ve Kartalkaya yangını gündemde!
Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Ramazanda fahiş fiyata geçit yok
Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Ramazanda fahiş fiyata geçit yok
Tapuda 3D dönemi: Mülkiyet işlemleri daha şeffaf ve hızlı olacak
Tapuda 3D dönemi: Mülkiyet işlemleri daha şeffaf ve hızlı olacak
ÖTV teşviki bekleyenlere kötü haber: Hurda fiyatı boşuna uçtu!
ÖTV teşviki bekleyenlere kötü haber: Hurda fiyatı boşuna uçtu!
Kabine ve MKYK'da büyük değişim! Erdoğan, yeni isimleri belirliyor
Kabine ve MKYK'da büyük değişim! Erdoğan, yeni isimleri belirliyor
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor
ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı
ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı
TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali
TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
Hurda araç yasası fiyatları uçurdu
LPG ve akaryakıt sektörü için yeni teminat düzenlemesi
LPG ve akaryakıt sektörü için yeni teminat düzenlemesi
Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
Vergi Usul Kanunu'nda enflasyon düzeltmesi düzenlemesi
FETÖ'ye 39 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 103 gözaltı
FETÖ'ye 39 ilde 'Kıskaç' operasyonu: 103 gözaltı
Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!
Van Büyükşehir Belediye'sine kayyum atandı!
Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski
Meteoroloji'den uyarı: Çığ tehlikesi ve buzlanma riski
Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi
Kur Korumalı Mevduat tamamen sona erdi
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TMSF'den 'kayyım' açıklaması: Mahkeme kararı olmadan atama olmaz

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkeme kararı olmadan şirketlere kayyım atanmasının söz konusu olmadığını, TMSF'nin belediyelere de kayyım olarak atanmasının hukuken imkanının bulunmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 12:15, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 12:15
Yazdır
TMSF'den 'kayyım' açıklaması: Mahkeme kararı olmadan atama olmaz

TMSF'den yapılan duyuruda, son günlerde belli bir çevre tarafından kasıtlı şekilde "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun mahkeme kararı olmadan şirketlere el koyacağının" iddia edilmesi üzerine açıklama yapma zarureti doğduğu belirtildi.

Mahkeme kararı olmadan TMSF'nin bir şirkete "kayyım" olarak görevlendirilemeyeceği aktarılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Resmi Gazete'de 4 Şubat'ta yayımlanan 7539 sayılı Kanunun 7. Maddesi ile getirilen yeni yasal düzenlemeye göre, TMSF'nin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 133. maddesine göre kayyım olarak atanması durumunda, Bankacılık Kanunu'nda var olan yetkilerini kullanması mümkün hale gelmiştir. Şirketlere kayyım atanması yeni bir düzenleme değildir. CMK'ye göre 'kuvvetli şüphe' bulunması durumunda kanunlar çerçevesinde şirketlere kayyım atanmaktadır.

Kanun değişikliğiyle TMSF sadece, Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt ve silah sağlama ile Terörizmin Önlenmesini Sağlama Kanunu'nda düzenlenen terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği hususunda kuvvetli şüphe bulunması halinde, CMK'nin 133. ve 128. maddeleri gereğince mahkeme tarafından kayyım olarak atanabilecektir."

- "Kanunda TMSF'ye daha önce görülmemiş yeni yetkiler verilmemiştir"

İddiaların aksine mahkeme kararı olmadan suça karışmamış şirketlere kayyım atanmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, TMSF'nin hukuken belediyelere de kayyım olarak atanmasının imkanının bulunmadığı bildirildi.

Kanunda TMSF'ye daha önce görülmemiş yeni yetkiler verilmediği kaydedilen açıklamada, "Özetle, son düzenlemeyle TMSF'nin görevlendirildiği şirketlerin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için Bankacılık Kanunu'nun tanımladığı, halihazırda var olan yetkilerinin kullanılabilmesine imkan sağlayacak 5 yıl süreli bir düzenleme yapılmıştır." denildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber