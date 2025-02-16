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Türkiye, Şam Havalimanı'nı yenileme çalışmalarına başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı'nın yenilenmesi için Türkiye'den giden 25 kişilik teknik ekibin Suriye'de çalışmalara başladığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 12:28, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 13:42
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Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 13 yıl süren Suriye'deki iç savaşta hasar alarak kullanılamayacak duruma gelen Şam Havalimanı'nın yeniden ayağa kaldırılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personelinden oluşan teknik ekip kurduklarını belirtti.

Görevli 25 kişilik ekibin, 7 Şubat'ta Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan güvenli şekilde ülkeye giriş yaptığını aktaran Uraloğlu, "Şam Havalimanı ve Suriye hava sahasında uçuşların emniyetli gerçekleşmesini sağlamak için 113 araç, cihaz ve sistemi 6 tırla sevk ettik. Cihaz kurulumlarını yapan ekibimiz, Şam Havalimanı personelinin eğitim süreçlerini de tamamlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, "seyrüsefer, hava seyrüsefer elektronik, terminal elektronik, güvenlik ve havalimanı kurtarma yangın mücadele (ARFF)" birimlerinden oluşan teknik heyetin, havalimanına malzemeleri teslim ettiğini, gördüğü eksiklikleri kayıt altına aldığını, havalimanının içinde ve dışında teknik çalışmaların işbirliğiyle yürütüldüğünü bildirdi.

- "İki yeni alıcı ve verici telsiz sistemi kuruldu"

Seyrüsefer biriminin Şam'da çalışmalarını sürdürdüğünü, hava sahasındaki tüm uçuş operasyonlarını detaylı şekilde analiz ettiğini belirten Uraloğlu, "Havalimanında 'görerek uçuş' gerçekleştiriliyor. Ekiplerimiz de iniş, kalkış ve transit geçiş süreçlerini yakından takip ediyor. Hava seyrüsefer yardımcı cihazlarıyla Suriye hava sahasının ve Şam Havalimanı'nın iniş ve kalkış operasyonlarını nasıl bir düzeye getirebileceğimizi değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, savaşta tahrip olan ya da uzun yıllardır arızalı durumda bulunan bazı seyrüsefer yardımcı cihazlarının onarımının gerçekleştirildiğini, hava trafik kontrol kulesine iki yeni alıcı ve verici telsiz sisteminin kurulduğunu aktardı.

Havalimanının daha güvenli şekilde hizmet verebilmesi için terminal güvenlik önlemlerinin de artırıldığını vurgulayan Uraloğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'den 10 x-ray cihazı, 4 patlayıcı iz dedektörü, 10 kapı tipi metal dedektörü ve 8 el dedektörü havalimanına ulaştırıldı. Ekiplerimiz, Suriyeli yetkililerle koordineli çalışarak bu cihazların büyük bir kısmının kurulumunu tamamladı. Şam Havalimanı'nın güvenlik seviyesini artırmaya yönelik incelemeler devam ediyor, eksikliklerin giderilmesi için gerekli raporlamalar hazırlanıyor."

Uraloğlu, şu ana kadar 6 x-ray cihazı ve 5 kapı tipi metal dedektörünün kurulumunun tamamlandığını aktarırken, diğer güvenlik ekipmanlarının montajı ve havalimanında bulunan mevcut cihazların tamiratı için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

- "Kardeş ülke Suriye'nin havacılık altyapısını güçlendirmek için işbirliğine devam edeceğiz"

Abdulkadir Uraloğlu, Şam Havalimanı'nda acil durumlara karşı yangın güvenliği seviyesini yükselttiklerini de ifade ederek, Türkiye'den iki yerli üretim "Volkan Lion 8x8 kombine ARFF aracı" ve çeşitli yangın müdahale ekipmanları gönderildiğini vurguladı.

Teslim edilen yeni ARFF araçlarıyla havalimanının acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu araçlar, mevcut filoyu gençleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda havalimanının yangın güvenliği kategorisine de katkı sağlayacak. Suriyeli personele yeni ekipmanların kullanımı konusunda gerekli eğitimler verildi. Ekiplerimiz ARFF biriminin eksikliklerini tespit ederek, operasyonları uluslararası standartlara uygun hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik ekiplerimiz, hava seyrüsefer sistemlerinden güvenlik tedbirlerine kadar her alanda titizlikle çalışarak havalimanının operasyonel verimliliğini artırıyor. Türkiye olarak, dost ve kardeş ülke Suriye'nin havacılık altyapısını güçlendirmek için işbirliğimize devam edeceğiz."

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