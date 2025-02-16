Borsada yatırım vaadiyle 9 kişiyi dolandırdı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mali ve ekonomik suçların men ve takibine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında K.Ç. isimli şahsın, 9 kişiyi borsada yatırım vaadiyle dolandırdığı tespit edildi. Gözaltına alınan K.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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