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Bakanlıktan çocuklar için 'Benim Güvenli İnternetim' kitabı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklara dijital dünyada rehber olması için hazırlanan "Benim Güvenli İnternetim" adlı dijital kitabı yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 12:55, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 12:57
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Bakanlıktan çocuklar için 'Benim Güvenli İnternetim' kitabı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, çocukların interneti verimli şekilde kullanmalarının teşvik edildiği kitapta, çocuklara yönelik bilgiler, testler ve oyunlar yer alıyor.

"Asıl eğlence ekrandan uzaklaştığında seni bekliyor" ifadeleriyle çocukların ekran başında geçirdiği süreyi kısaltmaları gerektiğinin vurgulandığı "Benim Güvenli İnternetim" kitabında, ebeveyn-çocuk etkinlikleri, dijital mola oyunları gibi aktivite örnekleri de bulunuyor.

Çocuklara internette geçirdikleri sürede belgesel ve eğitici çizgi filmler de izleyebileceklerinin belirtildiği kitapta, çocuklar şu ifadelerle uyarılıyor:

"Oyun oynarken ya da bir bilgi araştırırken bilmediğin kişilerle konuşmamalı, sana tanımadığın birinden gelen bağlantılara tıklamamalısın. Adın, okulun, adresin veya telefon numaran gibi bilgiler sana ait özel bilgilerdir. Bunları kimseyle paylaşmamalısın."

"https://www.aile.gov.tr/media/194157/benim-gu-venli-internetim.pdf" adresi üzerinden yayınlanan kitapta, internetin sunduğu fırsatlar çocuklara eğlenceli dille anlatılıyor.

- "Yavrularımızı dijital dünyanın tehditlerinden korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kitabın internetin faydaları ve tehlikeleri konusunda çocukları bilgilendirmek amacıyla rehber niteliğinde hazırlandığını bildirdi.

Dijital çağda çocukların bilgiye erişim, iletişim, eğlence ve oyun gibi alanlarda internetten aktif olarak yararlandığını ancak siber zorbalık, kişisel verilerin kötüye kullanımı ve yaşlarına uygun olmayan içerikler gibi tehlikelere maruz kalabildiklerini belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Hayatın bize sunduğu en kıymetli hazine ve geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı gerçek dünyada olduğu gibi dijital dünyanın tehditlerinden de korumak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu kapsamda Bakanlık olarak çocuklarımızın interneti bilinçli şekilde kullanmalarına ve olası risklere karşı farkındalık kazanmalarına yardımcı olmak amacıyla 'Benim Güvenli İnternetim' kitabını hazırladık. Kitabımızla 6-10 yaş arası çocukların internet güvenliği konusunda bilinç kazanmaları, dijital mola önerileriyle de ekran süresini dengeleyerek, gerçek dünyada vakit geçirmelerini amaçlıyoruz."

Bakan Göktaş, anne ve babaların çocuklarının internet kullanımlarını bilinçli bir şekilde yönetmeleri konusunda rehberlik etmelerinin önemli olduğunun altını çizdi.

Kitapla anne ve babaları da bu sürece dahil ettiklerini vurgulayan Göktaş, kitabın onlara da rehberlik ettiğini, çocuklarıyla keyifli vakit geçirecekleri etkinliklerin yer aldığını kaydetti.

Göktaş, "Böylece çocuklarımızın ekran dışı etkinliklere zaman ayırmalarını sağlamayı, dijital dünya ile gerçek hayat arasındaki dengeyi kurmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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