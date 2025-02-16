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Valilik uyardı: İstanbul yeniden soğuk havanın etkisine girecek

İstanbul Valiliği, kentin hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 13:06, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 13:37
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmeleri doğrultusunda, İstanbul'un hafta başından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Kentte devam eden yağışların, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Salı günü kuvvetli yağışların yerini, çarşamba karla karışık yağmura ve yükseklerde kar yağışına bırakması tahmin ediliyor. Kentte, perşembe ve cuma günlerinin ise aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

Vatandaşlardan, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları isteniyor.

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