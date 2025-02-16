Doğu buz kesti: Ardahan'da termometreler eksi 22 derece

Kars ve Ardahan'da dondurucu soğuk etkisini sürdürüyor.

- Kars

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 derece ölçüldüğü Kars'ta, soğuk hava nedeniyle bazı araçlar çalışmadı, göletler buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

İlçede gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düştü, bina çatılarında ve bazı ağaç dallarında buz sarkıtları oluştu, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Bazı kişiler soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye ve branda örttü.

Vatandaşlardan Hacı Sarı, geceleri aşırı soğuk olduğu için araçların sabah zor çalıştığını söyledi.

Ayrıca bölgedeki karla kaplanan arazide yiyecek arayan kızıl tilkiler görüntülendi.

- Ardahan

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 22 derece ölçüldüğü Ardahan'da da buzlanma meydana geldi.

Soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluşurken, Kura Nehri'nin yüzeyi kalın buz tabakasıyla kaplandı.