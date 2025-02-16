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'Kahtalı Mıçe' memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında yaşamını yitiren ve "Kahtalı Mıçe" olarak tanınan ses sanatçısı Mustafa Kahtalı, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 14:06, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 14:06
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'Kahtalı Mıçe' memleketi Adıyaman'da son yolculuğuna uğurlandı

Kahtalı'nın cenazesi, dün Antalya'da Uncalı Kent Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki "Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi"ne getirildi.

Burada düzenlenen törende, yakınları ve sevenlerinden helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, törendeki konuşmasında, Kahtalı'ya Allah'tan rahmet diledi.

Aydın, "Üzgünüz, büyük değerimizi kaybettik. Adıyaman'ı en iyi şekilde temsil eden Türkiye'de gerçekten iyi yerde konumlanan ve herkesin saygı duyduğu insanı uğurlamanın hüznü içerisindeyiz." dedi.

Adıyaman Valisi Osman Varol da Mustafa Kahtalı'ya Allah'tan rahmet dileyerek, "Zor bir günde bir aradayız. Bu acı günde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kahtalı'nın kızı Venda Kahtalı da babalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, "Babam doğduğu toprakların yanı sıra bu coğrafyada kederini, mutluluğunu türküleriyle aktardı. Toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Kızı olarak değil onu tanımış bir insan olarak onur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Kahtalı'nın cenazesi, daha sonra Çağrı Camisi'nde Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Kahtalı'nın yakınlarının yanı sıra, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, siyasi parti temsilcileri, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 1951 yılında doğan Mustafa Kahtalı, 57 yıllık sanat yaşamında 19 albüm çıkarmış, "Aslan" olan soyadını 5 yıl önce mahkeme kararıyla "Kahtalı" olarak değiştirmişti.

'Kahtalı Mıçe' vefat etti

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