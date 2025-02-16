Tartıştığı İETT şoförünü kamyonetle ezerek yaralayan sürücü tutuklandı

Kavga sırasında F.E. bindiği kamyonetle hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, aracın dikiz aynasına tutunan S.S.K'yı önce bir süre sürüklemiş ve ezmişti.

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