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Tartıştığı İETT şoförünü kamyonetle ezerek yaralayan sürücü tutuklandı

Sancaktepe'de hasarlı kaza sonrası tartıştığı İETT şoförünü kamyonetle ezerek ağır yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 14:24, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 14:25
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Tartıştığı İETT şoförünü kamyonetle ezerek yaralayan sürücü tutuklandı

İnönü Mahallesi'nde tartıştığı İETT otobüsü şoförünü ezdiği gerekçesiyle yakalanıp adliyeye sevk edilen kamyonet şoförü F. E.'nin savcılık tarafından ifadesi alındı.

Savcılıkça tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli F.E. tutuklandı.

- Ne olmuştu

Sancaktepe'de 14 Şubat'ta S.S.K. yönetimindeki İETT otobüsü, F.E.'nin kullandığı kamyonetle hasarlı trafik kazasına karışmış, araçlarından inen sürücüler arasında kavga yaşanmıştı.

Kavga sırasında F.E. bindiği kamyonetle hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, aracın dikiz aynasına tutunan S.S.K'yı önce bir süre sürüklemiş ve ezmişti.

Ağır yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırılmış, kamyonet sürücüsü ise gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.E. de adliyeye sevk edilmişti.

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