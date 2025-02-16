DEM Parti heyeti, KDP lideri Barzani ile görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti, IKBY temaslarına başladı. Heyet, Erbil'in kuzeyindeki Selahaddin bölgesinde KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşmede heyet Mesut Barzani'ye bilgi verirken, Barzani'nin de sürece destek verdiği, sürecin başarılı olması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladığı öğrenildi.

DEM Parti'den açıklama geldi

DEM Parti'den görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyemiz Berdan Öztürk, milletvekillerimiz Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyet Mesut Barzani ile görüştü. Barzani'nin Kürdistan Bölgesel Yönetimi Pirman ilçesinde bulunan ofisinde gerçekleşen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü" denildi. Açıklamada, görüşmenin DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretler kapsamında gerçekleştiği, görüşmede İmralı Heyetinin Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunduğu, Barzani'nin de sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerinin alındığı ifade edildi.