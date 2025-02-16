Antalya'da gazete sahibi evinde ölü bulundu
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Antakya Gazetesi sahibi Sinan Seyfittinoğlu, evinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 15:55, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 15:56
Antakya Gazetesi sahibi Sinan Seyfittinoğlu, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki evinde ölü bulundu.
Olayın Detayları
- Altınkum Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yaşayan Seyfittinoğlu'nu odasında hareketsiz şekilde yattığını gören ev arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
- İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
- Sağlık ekibi, Seyfittinoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
- Savcı ve polisin incelemesinin ardından Seyfittinoğlu'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kahramanmaraş Depremleri Sonrası
Antakya Gazetesi imtiyaz sahibi Seyfittinoğlu'nun 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'ya yerleştiği öğrenildi.