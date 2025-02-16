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Antalya'da gazete sahibi evinde ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Antakya Gazetesi sahibi Sinan Seyfittinoğlu, evinde ölü bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 15:55, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 15:56
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Antalya'da gazete sahibi evinde ölü bulundu

Antakya Gazetesi sahibi Sinan Seyfittinoğlu, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki evinde ölü bulundu.

Olayın Detayları


  • Altınkum Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında yaşayan Seyfittinoğlu'nu odasında hareketsiz şekilde yattığını gören ev arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
  • İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
  • Sağlık ekibi, Seyfittinoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
  • Savcı ve polisin incelemesinin ardından Seyfittinoğlu'nun cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Kahramanmaraş Depremleri Sonrası

Antakya Gazetesi imtiyaz sahibi Seyfittinoğlu'nun 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'ya yerleştiği öğrenildi.

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