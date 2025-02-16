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Endoskopi sonrası ÇÜ Rektörlük Müdürü vefat etti

Çukurova Üniversitesi Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, endoskopi işlemi sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 15:58, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 15:59
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Endoskopi sonrası ÇÜ Rektörlük Müdürü vefat etti

Adana'da endoskopi işlemi sonrasında fenalaşan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörlük Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Çukurova Gazeteciler Cemiyeti üyesi de olan 47 yaşındaki Delen, 12 Şubat'ta endoskopi için ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gitti. İşlem sonrasında fenalaşması nedeniyle yoğun bakıma alınan evli ve 2 çocuk annesi Delen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze Törenine Katılanlar


  • Eşi Oğuzhan Delen ve yakınları
  • AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru
  • CHP Adana Milletvekili Bilal Bilici
  • Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
  • ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş
  • Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir

Kılınan cenaze namazının ardından Delen'in cenazesi toprağa verildi.

"Operasyon gerçekleşiyor ama sonucunda birtakım komplikasyonlar gelişiyor"

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, tören sonrasında gazetecilere, Rektörlük Özel Kalem Müdürü Delen'in vefatından büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Beriş, şöyle konuştu:

"Meral Hanım aslında basit bir operasyon, endoskopi için hastanemize gidiyor. Operasyon gerçekleşiyor ama sonucunda birtakım komplikasyonlar gelişiyor. Ertesi gün tekrar hastaneye başvurduğunda bu komplikasyonlar nedeniyle birtakım tıbbi sorunlar olduğu açığa çıkıyor. Gerekli müdahaleler gerçekleştiriliyor ama maalesef çok hızlı şekilde bu süreç ilerliyor. Ardından kendisi yoğun bakıma alınıyor. Hayatta tutabilmek için her türlü tedbir alındı, tıbbi müdahalede bulunuldu ama maalesef bugün sabaha karşı kendisini kaybettik. Çok üzgünüz."

Delen'in işini iyi yapan, fedakar bir basın emekçisi olduğunu dile getiren Beriş, "İşini her şeyin üzerinde tutardı. Bunun dışında çok iyi bir eş ve anneydi. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Ailesine, bütün yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

"Gerekli inceleme ve soruşturmayı yarından itibaren başlatacağız"

Beriş, olaya ilişkin inceleme başlatacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hukuki birtakım prosedürler işleyecek, işlemeye de başladı. Gerek savcılığa gerek İl Sağlık Müdürlüğüne yasal çerçevede gerekli bildirimlerde bulunuldu. Biz de üniversitemiz çerçevesinde kanunların bize verdiği yetki dahilinde gerekli inceleme ve soruşturmayı yarından itibaren başlatacağız. Burada herhangi bir ihmal varsa biz de gerekli müeyyideleri uygulayacağız. Kanaatimiz, en azından hastaneye ikinci başvurusundan itibaren her şeyin yapıldığını biliyoruz. Bir eksiklik, kusur veya hata varsa bununla da alakalı her türlü tedbiri alacağız. Bununla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğiz."


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