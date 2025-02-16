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Diyarbakır'da kaybolan deve kuşu sahibine kavuştu

Diyarbakır'da iş insanına hediye edilen deve kuşu, 3 gün sonra eski sahibinin mahallesinde bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 16:00, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 16:03
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Diyarbakır'da kaybolan deve kuşu sahibine kavuştu

Diyarbakır'da hediye edildiği iş insanına ait iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşu, 3 gün sonra kendisini büyüten kişinin yaşadığı kırsal mahallede bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde yaşayan 14 çocuk babası 64 yaşındaki Fesih Ateş'e, oğlu Abdulvasi Ateş tarafından bir yıl önce beslemesi için Samsun'dan iki yavru deve kuşu getirdi.Erkek deve kuşu bir süre sonra öldü. Fesih Ateş, büyüttüğü dişi deve kuşunu, akrabası Sur ilçesinde akaryakıt istasyonu işleten 31 yaşındaki iş insanı Fırat Özateş'e 11 Şubat'ta hediye etti. Deve kuşu, Özateş'e ait akaryakıt istasyonunun bahçesinden bir gün sonra kaçtı.

Deve Kuşunun Kaçışı ve Arama Çalışmaları

İş yerinin tel örgülerini aşarak Diyarbakır-Silvan kara yoluna doğru kaçan ve bir süre kara yolunda ilerledikten sonra gözden kaybolan deve kuşu için arama çalışması başlatıldı. Deve kuşu, dün öğle saatlerinde kendisini büyüten Fesih Ateş'in yaşadığı Güzelköy Mahallesi yakınlarına geldi. Ateş'in komşuları köpeklerin saldırısından kurtardığı deve kuşunu sahibine teslim etti.

Fesih Ateş'in Deve Kuşu ile Bağlantısı

Fesih Ateş, AA muhabirine, büyüttüğü deve kuşunun kendisine çok alıştığını söyledi.

"Nereye gitsem arkamdan geliyordu. O kadar duygusal bir hayvan."
diyen Ateş, hayvanlara büyük sevgi duyduğunu anlattı. Ateş, deve kuşunu amcasının oğlu Fırat Özateş'e hediye ettiğini ifade ederek, iş yerinin bahçesinden tel örgüleri aşıp kaçtığını öğrenince de çok üzüldüğünü söyledi. Deve kuşunun bir süre dışarıda kaldığını, yolu takip ederek mahalleye geri geldiğini ifade eden Ateş, "Evin yakınına gelince karşı evin köpekleri kovaladığı için geri gitmiş. Oradaki komşumuz görünce zarar görmesin diye evine almış. Ben de oradan getirdim."

dedi.

Ateş'in Duygusal Anları ve Gelecek Planları

Deve kuşundan bir daha ayrılmak istemediğini dile getirirken duygusal anlar yaşayan Ateş,

"Kaybolduğunda çok üzüldüm, çok dua ettim, geri gelsin diye. Onu gördüğümde sarıldım, öptüm. Bir insan kaybolan çocuğunu bulunca nasıl mutlu oluyorsa ben de öyle mutlu oldum. Duygusal bir insanım onu görünce hemen sarıldım."

diye konuştu. Ateş, dişi deve kuşuna bir eş bulmak istediğini belirtti.

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