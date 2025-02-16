Niksar'da baba oğlunu keserle öldürdü: Tutuklandı

Bahçeli: TÜSİAD'ın siyaset mühendisliği art niyetli
Bahçeli: TÜSİAD'ın siyaset mühendisliği art niyetli
TCMB Karahan: Faiz indirimi sürecinde hazırlıklıyız
TCMB Karahan: Faiz indirimi sürecinde hazırlıklıyız
Vekilin sağlık çalışanlarına yönelik sözleri eleştirildi
Vekilin sağlık çalışanlarına yönelik sözleri eleştirildi
Şüpheli ölüm: Kaza mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor
Şüpheli ölüm: Kaza mı, cinayet mi olduğu araştırılıyor
Turan: Üçlü masa tiyatrosu oynanıyor
Turan: Üçlü masa tiyatrosu oynanıyor
81 ilin bitki rehberi hazırlanıyor
81 ilin bitki rehberi hazırlanıyor
Tapuda 3D dönemi: Mülkiyet işlemleri daha şeffaf ve hızlı olacak
Tapuda 3D dönemi: Mülkiyet işlemleri daha şeffaf ve hızlı olacak
Trabzon-Tiflis hüsran hattı! Seferler iptal edildi
Trabzon-Tiflis hüsran hattı! Seferler iptal edildi
Gerekçeli karar açıklandı: Mührü kırıp otele müşteri almışlar
Gerekçeli karar açıklandı: Mührü kırıp otele müşteri almışlar
AK Partili Elitaş, seçim için tarih verdi
AK Partili Elitaş, seçim için tarih verdi
TMSF'den 'kayyım' açıklaması: Mahkeme kararı olmadan atama olmaz
TMSF'den 'kayyım' açıklaması: Mahkeme kararı olmadan atama olmaz
Maliye, kırmızı et sektörünün devlerini kayıt dışılık takibine aldı
Maliye, kırmızı et sektörünün devlerini kayıt dışılık takibine aldı
Türksat yeni 'yerli uydu' için çalışmalara başladı
Türksat yeni 'yerli uydu' için çalışmalara başladı
SGK, çalışan annelere bakıcı desteğini 510 avroya yükseltti
SGK, çalışan annelere bakıcı desteğini 510 avroya yükseltti
Mahkeme YD kararı vermişti! Mülakatta şimdi ne olacak?
Mahkeme YD kararı vermişti! Mülakatta şimdi ne olacak?
Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor!
Trafikte makas atmaya yeni yaptırımlar geliyor!
Meclis'te yoğun hafta: Siber güvenlik ve Kartalkaya yangını gündemde!
Meclis'te yoğun hafta: Siber güvenlik ve Kartalkaya yangını gündemde!
Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Ramazanda fahiş fiyata geçit yok
Bakanlık denetimleri sıkılaştırdı! Ramazanda fahiş fiyata geçit yok
ÖTV teşviki bekleyenlere kötü haber: Hurda fiyatı boşuna uçtu!
ÖTV teşviki bekleyenlere kötü haber: Hurda fiyatı boşuna uçtu!
Kabine ve MKYK'da büyük değişim! Erdoğan, yeni isimleri belirliyor
Kabine ve MKYK'da büyük değişim! Erdoğan, yeni isimleri belirliyor
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memuru dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı
MİT, 90 yıllık gizli istihbarat belgesini açıkladı
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Ankara ve İstanbul'a kar geliyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor
Bakan Işıkhan: İşsizlik Oranı Son 20 Aydır Tek Hanede Seyrediyor
ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı
ASKON'dan TÜSİAD'a Tepki: Siyaset Siyasetçilere Bırakılmalı
TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali
TÜSİAD Başkanı Turan'dan yeni açıklama sinyali
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
MİT Başkanı Kalın: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Google Maps'te en çok aranan Türk kültürel mirasları
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Erdoğan'dan kabine değişikliği sinyali
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Niksar'da baba oğlunu keserle öldürdü: Tutuklandı

Tokat Niksar'da baba oğul tartışması kanlı bitti. Nihat Akbulut, oğlu Berat'ı keserle öldürdü. Olayın detayları haberimizde.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 16:32, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 16:34
Yazdır
Niksar'da baba oğlunu keserle öldürdü: Tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trajik bir olayda, tartıştığı oğlu Berat Akbulut'u (17) başına keserle vurarak öldüren Nihat Akbulut (44) tutuklandı. Ailenin tek çocuğu olan Berat Akbulut ise toprağa verildi.

Niksar'da Yaşanan Korkunç Olayın Detayları

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Niksar ilçesi Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta meydana geldi. Meslek lisesi öğrencisi Berat Akbulut, sabah saatlerinde annesi Şemsi Akbulut ile tartıştı. İddiaya göre Berat Akbulut, annesini darbetmeye kalkıştı. Bu nedenle Berat Akbulut ile beton santralinde işçi olarak çalışan babası Nihat Akbulut arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Nihat Akbulut, oğlunun başına keserle vurdu. Yaralanan Berat Akbulut, kanlar içinde yere yığıldı.

Olay Yerine Gelen Ekiplerin Müdahalesi


  • İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
  • Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Berat Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.


Baba Nihat Akbulut'un Tutuklanması

Gözaltına alınan Nihat Akbulut, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akbulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Berat Akbulut'un Cenaze Töreni

Şemsi ve Nihat Akbulut çiftinin tek çocuğu olan Berat Akbulut, Niksar'a bağlı Kaşıkçı köyünde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber