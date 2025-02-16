Bakan Şimşek, Münih'te terörle mücadeleye vurgu yaptı

"Teröre Finansman Yok Konferansı" için bulunduğu Almanya'da Münih Güvenlik Toplantısı'na da katılarak verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Şimşek,

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Münih temasları kapsamında katıldığı "No Money for Terror (Teröre Finansman Yok) Konferansı" nda organize suç ve terörün finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin perspektifini aktardığını bildirdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net