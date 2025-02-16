Bakan Şimşek, Münih'te terörle mücadeleye vurgu yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Münih'teki 'teröre finansman yok' konferansında Türkiye'nin organize suçla mücadelesini vurguladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 16:48, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 16:50
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Münih temasları kapsamında katıldığı "No Money for Terror (Teröre Finansman Yok) Konferansı"nda organize suç ve terörün finansmanıyla mücadelede Türkiye'nin perspektifini aktardığını bildirdi.
Mehmet Şimşek'ten Münih Temasları Paylaşımı
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından Münih temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Almanya'da Verimli Görüşmeler
"Teröre Finansman Yok Konferansı" için bulunduğu Almanya'da Münih Güvenlik Toplantısı'na da katılarak verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Şimşek,
"Organize suç ve terörün finansmanıyla mücadelede ülkemizin perspektifini aktardık. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerde ve yatırımcı toplantılarında programımızda kaydettiğimiz ilerlemeyi ve önümüzdeki dönem önceliklerimizi paylaştık."
ifadelerini kullandı.