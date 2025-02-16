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AK Parti'den CHP'ye 'Yassıada zihniyeti' eleştirisi

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP genel başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya üzerinden sert bir dille yanıt verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 16:51, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 16:53
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AK Parti'den CHP'ye 'Yassıada zihniyeti' eleştirisi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel'in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren'i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir." dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Çelik'in Sosyal Medya Paylaşımı

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine "siyasetsizlik tarihi"ne geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel'in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren'i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir.

Çok partili hayata geçtiğimizden beri CHP'nin demokrasiye ve millet iradesine karşı siyasal eylemlerini en iyi anlatan ifade 'Yassıada zihniyeti'dir. Darbeci Kenan Evren'in açıklamaları ve zalim uygulamaları 'Yassıada zihniyeti'nin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır.

"CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur"

Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır.Özgür Özel ayrıca iktidarımızın 'milletin gözünden düştüğünü' söylemiş. Özgür Özel'in CHP içindeki hizipler kavgasını idare etmekten vakit bulup, milletimizin sesine odaklanması imkansızdır. O yüzden 'şiir okuma' konusunda içine düştüğü durumu, bu konuda da yaşayacağı kesindir. Özgür Özel 'erken seçim' diye diye sadece CHP içindeki hizipler arasında seçim sürecine hapsolmuştur.CHP hiziplerin kavgasıyla uğraşırken, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz, Türkiye ve dünya siyasetinin tüm önemli meselelerini dirayetle yönetmekte ve milletimizin iradesiyle hedeflerine ilerlemektedir."

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