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Bahçeli: TÜSİAD'ın siyaset mühendisliği art niyetli

MHP lideri Bahçeli, TÜSİAD'ı vesayetçilikle suçladı ve Türk milletinin seçimleri üzerinde kuşku yaratma çabası içinde olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 16:54, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 18:30
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,

"TÜSİAD'ın hükümeti devirme, değilse bile yıpratma; dahası muhalefete ön açma operasyonunun çatı kuruluşu haline dönüşmesi hukuksuz, antidemokratik ve gayriahlaki bir savrulmadır."

ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Genel Kurulu'nda Yapılan Konuşmalar

Bahçeli, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yapılan konuşmalar ve muhalefet partilerinin muhtemel Cumhurbaşkanı adayına ilişkin yazılı açıklama yaptı. TÜSİAD Genel Kurulu'nun geçen günlerde toplandığını anımsatan Bahçeli,

"Mezkur derneğin başkanıyla, Yüksek İstişare Konseyi Başkanı'nın sıralı ve sivri eleştirileri, ülke gündemini fazlasıyla meşgul etmiştir. TÜSİAD'ın vesayetçi sancıları tekrar nüksetmiştir."

değerlendirmesinde bulundu.TÜSİAD'ın kurulduğu 1971 yılından bu yana siyaseti yönlendirmeye, millet iradesini tariz, tahkir ve tahrip etmeye dayalı bir strateji izlediğini aktaran Bahçeli, şöyle devam etti:

  • "TÜSİAD'ın, hükümetlere doğrudan ve gazete manşetleriyle meydan okuduğu karanlık dönemler hala unutulmamıştır. Türkiye'de demokratik standartlar son derece yüksektir. Bu kapsamda, demokrasi sisteminin köklü tecrübe ve uygulamalarının yanı sıra kurumsal ve kuramsal mahiyette işlerliği ve işlevselliği de geniş kabul gören aleni bir gerçektir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğü hakimdir."
  • Bunun tam tersini pişkince iddia ve ifade edenler, üstünlerin ve seçkinlerin hukukuna özlem duyan bir avuç elit ve kaymak tabakadan başkası değildir.
  • Türk yargısının takdir ve tasarruflarını eleştirmek haksızlık ve hazımsızlık olmakla birlikte, uyumsuz ve uzlaşmaz bir muhalefet dilinin saplantılı tezahürüdür.
  • TÜSİAD'ın iç ve dış çıkar gruplarına sözcülük yaparak Türk milletinin seçim ve tercihleri etrafında kuşku oluşturma gayret ve gayesi, art niyetlilik, siparişi alınmış planlı siyaset mühendisliğidir.


Hukuksuz, Antidemokratik ve Gayriahlaki Bir Savrulma

Bahçeli,

"Muhalefet partilerinde, özellikle CHP'yi rehin almış Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili sıcak ve sıkıcı tartışmalar her gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Ayrıca tavşan aday pazarı da açılmış, müzakere ve münakaşalar çıta yükseltmiştir."

değerlendirmesini yaptı.MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları kaydetti:

  • CHP ve diğer muhalefet partilerinin TÜSİAD Başkanı'nın melez ve mesnetsiz açıklamalarına verdiği destek açıktır.
  • Asıl iş ve iştigal alanlarından taşarak Türkiye'ye karşı beşinci kol faaliyetine heveslenen; üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme konusunda geniş çaplı bir vizyon ortaya koymaktan mahrum olan TÜSİAD'ın, zımnen ve özneyi gizleyerek Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına katılma iştahı ise gözden kaçmayacak ölçüde ortadadır.
  • TÜSİAD, muhalefet cenahını konsolide etme arayışındadır.
  • O halde CHP'nin bir yandan tavşan adayları gündemde tutarken diğer tarafta yedek kulübesinde beklettiği TÜSİAD Başkanı'nı Cumhurbaşkanı adayı olarak tespit ve değerlendirmesi siyasi ve ideolojik ahlaklarıyla tutarlılık gösterecektir.
  • Hiç kimse boşa sallayıp dolu tutmanın çabasında olmamalıdır.
  • TÜSİAD'ın hükümeti devirme, değilse bile yıpratma; dahası muhalefete ön açma operasyonunun çatı kuruluşu haline dönüşmesi hukuksuz, antidemokratik ve gayriahlaki bir savrulmadır.
  • Üstelik sorunları tarif ederek bununla mündemiç sözde çözümleri paylaşan TÜSİAD yöneticilerinin ezberleri tekrarlamaktan öte sunumları inandırıcı ve ikna edici bir muhtevadan tamamen yoksundur.


Cumhurbaşkanı Adaylarının Eşkali

"Cumhurbaşkanı adaylarının eşkali belli olmaya başlamış, robot resmi de çizilmiştir""Saman altından su yürütme" döneminin kapandığını vurgulayan Bahçeli,

"Türkiye'de sistemin iflas ettiğini söylemek, ekonomik bir vizyon ortaya koymak yerine siyasi hedef takibine tevessül etmek baştan ayağa tutarsızlık ve şark kurnazlığıdır."

ifadelerini kullandı.Kurnazlığa gerek olmadığının, buna aldanacak ve kanacak bir vicdan sahibinin bulunmayacağının altını çizen Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

  • CHP'nin ve yanında, yöresinde yuvalanan marjinal muhalefet partilerin potansiyel Cumhurbaşkanı adaylarının eşkali belli olmaya başlamış, robot resmi de çizilmiştir.
  • TÜSİAD Başkanı kendine güveniyorsa ve cesareti varsa sadece gizli kapaklı diyalogları ve al ver süreçlerini ilan ve ifşa ederek ne kadar şeffaf ve demokrat olduğunu ispat edebilecektir.


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