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Roblox'a erişim engeli kalkıyor mu? Son gelişmeler

BTK'nın Roblox'a getirdiği erişim engelinin sona erip ermeyeceği merak konusu. işte detaylar.

Haber Giriş : 16 Şubat 2025 16:57, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 18:38
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Son aylarda ardı ardına yaşanan adli olaylar ve sanal ortamlarda işlenen suçlar nedeniyle tartışma yaratan sosyal medya uygulaması Roblox'a yönelik erişim engeli kararı, BTK tarafından uygulanmaya başlanmıştı. Aylardır süren erişim engelinin sona erip ermeyeceği merak ediliyor. Peki, Roblox ne zaman açılacak?

Roblox Erişim Engeli Devam Ediyor

Günlük yaklaşık 80 milyon kullanıcısı bulunan oyun platformu Roblox'ta erişim engeli sürüyor. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle oyun platformu Roblox'a erişim engeli getirilmişti. Son günlerde ise erişim engelinin ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. İşte, Roblox erişim engelinde son bilgiler...

Roblox Neden Kapalı?

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması tespiti üzerine www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verilmesini talep etti.

  • Talebi ele alan Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, sunulan dilekçe ve belirtilen internet adresleriyle ilgili araştırma tutanaklarını inceledi.
  • Hakimlik, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un, "Yaşam hakkı, kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması gibi sebeplerinden birine bağlı olarak hakimin erişim engeli kararı alabileceği"ni öngören 8/A1'nci maddesi gereğince www.roblox.com/tr internet sitesi ve uygulama marketlerindeki linklerine erişimin engellenmesine karar verdi.


Roblox Açılacak mı?

Roblox'un Türkiye'de açılmasıyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.Konu ile ilgili gelişmeler yaşandığında haberimizde yer vereceğiz.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, platformun yeniden açılabilmesinin bazı şartlara bağlı olduğunu söylemişti.Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

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