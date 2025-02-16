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İçişleri Bakanı'ndan polis memuruna tebrik

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde arızalanan araca polis memuru yardım etti. İçişleri Bakanı, sosyal medyada polis memurunu tebrik etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 17:00, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 17:01
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İçişleri Bakanı'ndan polis memuruna tebrik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan otomobili fark ederek aracı köprü çıkışına kadar ittiren polis memurunu tebrik etti. O anların görüntüsünü paylaşan Yerlikaya, "Polislerimiz her zaman milletimizin emrinde, onların hizmetindedir." dedi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Polis Yardımı

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde aracı arızalanan sürücünün yardımına polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru koştu.

Olayın Gerçekleştiği Anlar

Olay 14 Şubat Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana geldi. Bölgede görevli polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru, köprüde bir aracın arızalandığını görünce aracı itmeye başladı.

  • Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan aracı köprü çıkışına kadar itti.
  • Polis memurunun özverisi alkış topladı.

Görüntülerinin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memurunu sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla tebrik etti.

"Ayağınıza Taş Değmesin"


Yerlikaya tebrik mesajında şu sözlere yer verdi:

"14 Şubat Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı farkeden motosikletli polis memurumuz Ebubekir Sıddık Doğru, bizleri de duygulandıran insani bir tavır sergiledi.Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan aracı köprü çıkışına kadar ittirdi. Polis kardeşim Ebubekir'i özverili bu davranışı için tebrik ediyorum.Polislerimiz her zaman milletimizin emrinde, onların hizmetindedir.Gece gündüz, yaz kış demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.Allah ayağınıza taş değdirmesin."

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