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Elazığspor taraftarından Şehit Fethi Sekin'e vefa

Elazığspor taraftarı, şehit Fethi Sekin'in oğluna maç öncesi duygusal anlar yaşattı. Menemen FK ise maçı 2-1 kazandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 17:07, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 17:10
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Elazığspor taraftarından Şehit Fethi Sekin'e vefa

Elazığspor taraftarı, maç öncesi şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i tribüne çağırarak 'Sen bize babanın emanetisin' sloganı attı. 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta maçında Menemen FK ile Elazığspor karşı karşıya geldi.Menemen FK, konuk ettiği rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.Bu çerçevede İzmir'deki Elazığspor taraftarları da stada akın etti.

Tribünleri Selamladı

Maç öncesi Elazığsporlu taraftarlar sahada ısınan şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i tribüne çağırarak 'Sen bize babanın emanetisin' sloganı atarak vefa örneği gösterdi.Menemen FK forması giyen 18 yaşındaki forvet ise tribüne giderek taraftarları selamladı.

Fethi Sekin 2017'de Şehit Olmuştu

Burak Tolunay Sekin'in babası polis memuru Fethi Sekin, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik saldırısında facianın önüne geçilmesi için canını siper ederek, şehit olmuştu.

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