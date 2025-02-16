Çankırı'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı
Çankırı'da sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 50 litre sahte içki ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 17:14, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 17:15
Çankırı'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonun Detayları
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Eldivan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ele Geçirilen Malzemeler
- 50 litre sahte içki
- 23 aroma kiti
- 27 doluma hazır şişe
- 50 kullanılmamış metal şişe kapağı