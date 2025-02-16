Çankırı'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Eldivan ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

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