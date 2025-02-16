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Erbaş: Medeniyetimizin temeli kitap ve kalemdir

Ali erbaş, İslam medeniyetinin temelinin okuma ve yazma olduğunu vurguladı. Sakarya'dan gelen 9'uncu ve 10'uncu sınıfta okuyan 17 öğrenciyi ile buluştu ve onlara önemli mesajlar verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 17:32, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 17:34
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Erbaş: Medeniyetimizin temeli kitap ve kalemdir

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam medeniyetinin temelinin okuma ve yazmaya dayandığını belirterek, "Bizim medeniyetimizin çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmemeli. Çünkü medeniyetimizin temeli okumaya, öğrenmeye, öğretmeye, kitaba, kaleme dayanıyor." ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, Sakarya'dan gelen 9'uncu ve 10'uncu sınıfta okuyan 17 öğrenciyi başkanlıkta kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, İslam medeniyetinin temelinin okuma ve yazmaya dayandığını vurguladı.

Erbaş'ın Mesajı

Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birinci inen sure biliyorsunuz Alak Suresi'dir; 'Yaratan Rabb'inin adıyla oku.' Nüzul sırasına göre ikinci inen sure de Kalem Suresi'dir. Yani birincide 'oku', ikincide 'yaz' diyor. Rabb'imiz Kalem Suresi'nde 'Kaleme yemin olsun.' buyurmaktadır. Onun için bundan bizim alacağımız mesaj şudur; bizim medeniyetimizin çocuklarının elinden kitap ve kalem düşmemeli. Çünkü medeniyetimizin temeli okumaya, öğrenmeye, öğretmeye, kitaba, kaleme dayanıyor."

Hazreti Muhammed'in, Medine'ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak Mescid-i Nebevi'nin içinde mektep açtığına işaret eden Erbaş, "Bizim her birinin ismini duyduğumuz zaman kalbimizi titreten Hz. Ebu Bekirler, Hz. Ömerler, Hz. Osmanlar, Hz. Aliler, Hz. Fatımalar, Hz. Ayşeler hepsi o okulda yetişti, çok büyük alimler çıktı. Orada yetişenler Medine'nin yüzlerce, binlerce kilometre uzaklarına gittiler ve o uzaklarda mektepler, medreseler, okullar açtılar." ifadelerini kullandı.

İyi İnsan Yetiştirme Amacı

Erbaş, amaçlarının iyi bir insan yetiştirmek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bizim yaratılışımızın sebebi de iyi insan olmaktır. Din bizi iyi insan yapmak için gönderilmiştir. Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de; 'Biz insanı en güzel surette yarattık.' buyuruyor. Bu en güzel surette yaratılmış oluşumuzu ömrümüzün sonuna kadar nasıl muhafaza edeceğiz? İşte din bunun için gelmiştir. Dinin o güzelliğimizi muhafaza etmek için ilkeleri, emirleri ve yasakları vardır. Emirlerini yerine getirip, yasaklarından uzak durursak, ibadetlerimizi yerine getirirsek işte o güzelliğimizi muhafaza ederiz. İbadetler de bunun içindir. İbadet hiçbir zaman amaç değil araçtır. Yani namaz bir amaç değildir araçtır. İyiliğimizi, güzelliğimizi ömrümüzün sonuna kadar muhafaza etmemizi sağlayan önemli bir araçtır."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kabulün ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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