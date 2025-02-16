Bodrum'da 17 düzensiz göçmen yakalandı
Bodrum'da Sahil Güvenlik ve emniyet ekipleri 17 düzensiz göçmeni tespit etti. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 17:54, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 17:55
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Operasyonu
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince karada 17 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.