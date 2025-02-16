Hastanede biber gazı ve silah paniği: Doktor tutuklandı

İstanbul Üsküdar'da bulunan bir devlet hastanesinde, akılalmaz bir olay yaşandı. Hastanede görevli doktor O.K.K. hastane koridorlarında biber gazı sıkıp hem personele hem hastalara zor anlar yaşattı. Dahası bir odaya gidip hastane personeline silah gösterdi. Cumhurbaşkanına da hakaret ettiği belirlenen psikiyatri doktoru gözaltına alındı.

Olayın Ayrıntıları

İstanbul Üsküdar'da bulunan bir devlet hastanesinde iddiaya göre bir şüpheli, personele silah gösterip hastalara biber gazı sıktı ve cumhurbaşkanına hakaret etti. Güvenlik kameraları incelendiğinde ise söz konusu şüphelinin psikiyatri doktoru O.K.K. olduğu ortaya çıktı.

Emniyet Ekipleri İnceleme Başlattı

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 13 Şubat 2025 tarihinde Üsküdar ilçesinde bulunan bir devlet hastanesinde gerçekleşen olayla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı. İddiaya göre şüpheli, hastane personeline silah gösterdi, hastalara biber gazı sıktı ve Cumhurbaşkanına hakaret etti.

Hastane Kameraları İncelendi

Olayla ilgili olarak hastaneye ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan araştırma sonucunda, olayın failinin hastanede görevli psikiyatri doktoru O.K.K. olduğu tespit edildi. Doktor, olayın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı.

#ÖZELHABER | Bu nasıl doktor? Hastane koridorlarında biber gazı sıkıp, personele silah gösterdi! Skandal görüntülere Ekol TV ulaştı.



İstanbul Üsküdarda bulunan bir devlet hastanesinde akıl almaz bir olay yaşandı. Hastanede görevli doktor O.K.K., hastane koridorlarında biber. pic.twitter.com/eh13CobUKa Ekol TV (@ekoltvv) February 16, 2025

Arabasından ve Evinden Neler Çıktı





5 adet havalı tabanca

3 adet elektroşok cihazı

2 adet biber gazı

Yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen psikiyatri doktoru O.K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Kaynak: EKOL TV