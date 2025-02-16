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Hastanede biber gazı ve silah paniği: Doktor tutuklandı

Üsküdar'da psikiyatri doktoru O.K.K., hastanede biber gazı sıkarak ve silah göstererek kaos yarattı. Doktor, güvenlik kameralarından tespit edilip yakalandı.

Haber Giriş : 16 Şubat 2025 17:57, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 17:59
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Hastanede biber gazı ve silah paniği: Doktor tutuklandı

İstanbul Üsküdar'da bulunan bir devlet hastanesinde, akılalmaz bir olay yaşandı. Hastanede görevli doktor O.K.K. hastane koridorlarında biber gazı sıkıp hem personele hem hastalara zor anlar yaşattı. Dahası bir odaya gidip hastane personeline silah gösterdi. Cumhurbaşkanına da hakaret ettiği belirlenen psikiyatri doktoru gözaltına alındı.

Olayın Ayrıntıları

İstanbul Üsküdar'da bulunan bir devlet hastanesinde iddiaya göre bir şüpheli, personele silah gösterip hastalara biber gazı sıktı ve cumhurbaşkanına hakaret etti. Güvenlik kameraları incelendiğinde ise söz konusu şüphelinin psikiyatri doktoru O.K.K. olduğu ortaya çıktı.

Emniyet Ekipleri İnceleme Başlattı

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 13 Şubat 2025 tarihinde Üsküdar ilçesinde bulunan bir devlet hastanesinde gerçekleşen olayla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlattı. İddiaya göre şüpheli, hastane personeline silah gösterdi, hastalara biber gazı sıktı ve Cumhurbaşkanına hakaret etti.

Hastane Kameraları İncelendi

Olayla ilgili olarak hastaneye ait güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Yapılan araştırma sonucunda, olayın failinin hastanede görevli psikiyatri doktoru O.K.K. olduğu tespit edildi. Doktor, olayın hemen ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Arabasından ve Evinden Neler Çıktı


  • 5 adet havalı tabanca
  • 3 adet elektroşok cihazı
  • 2 adet biber gazı

Yapılan işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen psikiyatri doktoru O.K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: EKOL TV

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