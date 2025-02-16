Gençlerbirliği'nin yükselişi: 6 maçta 5 galibiyet

Hüseyin Eroğlu ile yeni bir değişim yaşayan ve haftalardır kazandığı puanlarla camianın umudunu yeşerten Gençlerbirliği, başarılı sonuçlarına bir yenisini daha ekledi.

Son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Gençlerbirliği, evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı.

Maça etkili başlayan Gençlerbirliği, rakibinin maçın 8. dakikasında 10 kişi kalmasıyla büyük bir avantaj elde etti ve aradığı golü 35. dakikada buldu.





Joca ve Mimaroğlu'nun Etkili Oyunu





Gençlerbirliği'nin devre arasında kadrosuna kattığı 10 numara formalı Joca , attığı golle takımını öne geçirdi.

, attığı golle takımını öne geçirdi. Maçın 45. dakikasında ise son haftalarda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Metehan Mimaroğlu sahneye çıktı.

Mimaroğlu'nun çektiği şutta Pendikspor kalecisi Eren Canpolat topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-0'a geldi.





Gençlerbirliği'nin Rahat Galibiyeti





Rakibinin bir kişi eksik oynaması ve attığı golle kalan dakikalarda rahat bir oyun ortaya koyan Gençlerbirliği, bir diğer yeni transferi Leo Gaucho'nun 76. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı.

Pendikspor, maçın 87. dakikasında Furkan'ın 2. sarı karttan oyun dışı kalmasıyla 9 kişi kaldı.

oyun dışı kalmasıyla 9 kişi kaldı. Maçta başka gol olmadı ve Gençlerbirliği sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.









Gençlerbirliği'nin Puan Durumu

Başkent ekibi bu sonuçla son 7 maçında 6. galibiyetini aldı ve 43 puana ulaşarak maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.Erzurumspor'un alacağı sonuca göre haftayı burada kapatma ihtimali elde eden takım, aldığı galibiyetle büyük bir mutluluk yaşadı.