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Gençlerbirliği'nin yükselişi: 6 maçta 5 galibiyet

Başkent temsilcisi gençlerbirliği, evinde ağırladığı pendikspor'u 3-0 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. hüseyin eroğlu yönetimindeki takım, maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 18:07, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 18:11
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Gençlerbirliği'nin yükselişi: 6 maçta 5 galibiyet

Hüseyin Eroğlu ile yeni bir değişim yaşayan ve haftalardır kazandığı puanlarla camianın umudunu yeşerten Gençlerbirliği, başarılı sonuçlarına bir yenisini daha ekledi.

  • Son 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Gençlerbirliği, evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u ağırladı.
  • Maça etkili başlayan Gençlerbirliği, rakibinin maçın 8. dakikasında 10 kişi kalmasıyla büyük bir avantaj elde etti ve aradığı golü 35. dakikada buldu.


Joca ve Mimaroğlu'nun Etkili Oyunu


  • Gençlerbirliği'nin devre arasında kadrosuna kattığı 10 numara formalı Joca, attığı golle takımını öne geçirdi.
  • Maçın 45. dakikasında ise son haftalarda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Metehan Mimaroğlu sahneye çıktı.
  • Mimaroğlu'nun çektiği şutta Pendikspor kalecisi Eren Canpolat topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-0'a geldi.


Gençlerbirliği'nin Rahat Galibiyeti


  • Rakibinin bir kişi eksik oynaması ve attığı golle kalan dakikalarda rahat bir oyun ortaya koyan Gençlerbirliği, bir diğer yeni transferi Leo Gaucho'nun 76. dakikada attığı golle farkı 3'e çıkardı.
  • Pendikspor, maçın 87. dakikasında Furkan'ın 2. sarı karttan oyun dışı kalmasıyla 9 kişi kaldı.
  • Maçta başka gol olmadı ve Gençlerbirliği sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.



Gençlerbirliği'nin Puan Durumu

Başkent ekibi bu sonuçla son 7 maçında 6. galibiyetini aldı ve 43 puana ulaşarak maç fazlasıyla 3. sırada yer aldı.Erzurumspor'un alacağı sonuca göre haftayı burada kapatma ihtimali elde eden takım, aldığı galibiyetle büyük bir mutluluk yaşadı.

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