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Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe Beko, Türkiye kupası finalinde Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. karşılaşmada dikkat çeken isimler arasında Nigel Hayes Davis ve Errick Mccollum vardı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 18:13, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 18:17
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Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nı kazandı

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunda Beşiktaş Fibabanka, Derek Needham'ın 3 sayılık basketleriyle rakibine üstünlük kurmaya çalıştı. Fenerbahçe Beko ise bu çeyrekte özellikle Devon Hall üzerinden basketler buldu. Tarık Biberoviç'in de hücumda devreye girmesiyle öne geçen sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 27-19 önde kapattı.

İkinci Periyotta Fenerbahçe Beko'nun Üstünlüğü

İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren Fenerbahçe Beko, 14. dakikada Sertaç Şanlı'nın üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 36-24. Bu dakikadan sonra Errick McCollum ile dış ve orta mesafeden isabetler bulan sarı-lacivertliler, farkı açarak soyunma odasına 58-40 üstün gitti.

Üçüncü Çeyrekte Farkın Artması

İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe Beko, Nigel Hayes-Davis'in 25. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı 23'e çıkardı: 71-49. Bu çeyrekte Nigel Hayes-Davis, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı ile dış atışlardan isabet bulmaya devam eden sarı-lacivertliler, son periyoda 82-60 önde girdi.

Son Çeyrek ve Galibiyet

Son çeyreğe hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Errick McCollum'ın 32. dakikadaki üç sayılık basketiyle 6-0'lık seri yakaladı: 88-62. Oyundaki üstünlüğünü devam ettiren sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 104-81 galip ayrıldı.

  • Fenerbahçe Beko: Guduric 6, McCollum 13, Tarık Biberoviç 10, Hayes-Davis 22, Birch 8, Sertaç Şanlı 14, Baldwin 9, Melli, Melih Mahmutoğlu 5, Hall 14, Mert Emre Ekşioğlu, Metecan Birsen 3
  • Beşiktaş Fibabanka: Berk Uğurlu 11, Needham 20, Mathews 11, Sleva 8, Terry 7, Allman 8, Plavsic 4, Yiğit Arslan 5, Morgan 3, Kerem Konan
  • 1. periyot: 27-19
  • Devre: 58-40
  • 3. periyot: 82-60


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş Fibabanka'yı 104-81 mağlup ederek 39. ING Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Bakan Bak'tan Tebrik Mesajı

Bakan Bak, tebrik mesajında,

"Şanlıurfa'daki 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş Fibabanka'yı yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden iki değerli kulübümüze de başarılar diliyorum."

ifadelerini kullandı.

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