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Sağlık Bakanlığı'ndan milletvekilinin sözlerine tepki

AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili söylediği sözler tepki çekti. Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaparak sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını vurguladı ve toplumun tüm kesimlerinden hassasiyet beklediklerini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 18:19, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 18:32
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AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın 10 Şubat'ta Pınarhisar'da bir aile sağlık merkezinin açılışı sırasında yaptığı konuşma, sağlık çalışanları arasında büyük tepkiye neden oldu.Konuşmasında, sağlık hizmetlerinden memnuniyetsizlik olması durumunda vatandaşlara

"sağlık personelinin gırtlağına yapışın"

diyerek provokatif bir dil kullanması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Tepkiler ve Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

Tepkiler üzerine Sağlık Bakanlığı, basına yansıyan bu açıklamayla ilgili bir duyuru yaparak, sağlık çalışanlarının pandemiden depreme kadar birçok zorlu süreçte üstün fedakarlık gösterdiğini vurguladı. Bakanlık, sağlık hizmetlerinde memnuniyetin hem vatandaşın hem de sağlık çalışanlarının memnuniyetine bağlı olduğunu belirterek, toplumun tüm kesimlerinin sağlık çalışanları hakkında daha hassas bir dil kullanması gerektiğini ifade etti.

Sarıçam'ın Özrü ve Devam Eden Tartışmalar

Öte yandan, Sarıçam'ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür dilemesi, tartışmaları yatıştırmaya yetmedi. Sağlık çalışanları ve kamuoyundan gelen tepkiler devam ederken, siyasilerin sağlık emekçilerine yönelik söylemlerinde daha dikkatli olması gerektiği yönünde çağrılar yapıldı.

Vekilin sağlık çalışanlarına yönelik sözleri eleştirildi

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