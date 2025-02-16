Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. olay yerinde sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 18:50, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 18:51
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin beton direğe çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Olayın Detayları
- K.K. (24) idaresindeki 03 AEE 588 plakalı otomobil, Bozhüyük Yarımca köyü yolunda beton direğe çarptı.
- İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
- Kazada yaralananlar: K.K. (24), Ö.A. (30), A.A. (9), F.E. (40), F.I.A. (11), D.N.A., (6) ve D.K. (56).
- Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
D.K.'nın Durumu
Yaralılardan D.K., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.