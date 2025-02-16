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İki erkeğe rezervasyon iptaline TİHEK'ten yaptırım

İki erkek arkadaşın tatil planları otelin 'erkek kontenjanı' gerekçesiyle iptal oldu. TİHEK, bu ayrımcı uygulamaya ceza vererek önemli bir karar aldı.

Haber Giriş : 16 Şubat 2025 18:57, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 18:59
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İki erkeğe rezervasyon iptaline TİHEK'ten yaptırım

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Alanya'da tatil yapmak isteyen iki arkadaşın rezervasyonlarını "iki erkek olarak konaklamalarının mümkün olmadığı" gerekçesiyle iptal eden otele ceza verdi. Otel yönetimi, 'damsız girilmez' uygulaması yapılan yerler olduğunu belirtirken erkek gruplarının konaklamasıyla ilgili uygulamanın, 'erkeklerin aşırı alkollü eğlencelere katılmaları ve diğer misafirlere rahatsızlık verebilecek davranışlarda bulunmaları' üzerine alındığını savundu.

İki Arkadaşın Tatil Planları İptal Edildi

İki arkadaşın yaz tatili planları otelin 'uygulaması' nedeniyle iptal oldu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan (TİHEK) ceza geldi.

TİHEK Kararı ve Otel Rezervasyonu

TİHEK kararında yer alan bilgiye göre M.E.L. ve arkadaşı, Alanya'da bulunan otele web sitesi üzerinden 26-29 Temmuz 2024 tarihleri arası için rezervasyon yaptırdı. Ancak oda numarasını öğrenmek için oteli arayan M.E.L., rezervasyonlarının "erkek kontenjanlarının dolduğu" ve "iki erkek olarak konaklamalarının mümkün olmadığı" gerekçesiyle iptal edildiğini öğrendi.Ödemeyi yapmış olmalarına rağmen, uçak bileti satın alan ve çalıştıkları kurumdan da izin talebinde bulunduklarını belirten iki arkadaş, otelden olumlu dönüş alamadıklarını iddia etti.

Otel Yönetiminden İlginç Savunma

'Cinsiyet temelli ayrımcılık' gerekçesiyle yapılan başvuruda, otelin savunması da alındı. Otel avukatı tarafından yapılan savunmada, "toplumsal durumların da dikkate alınması gerektiği" belirtilirken "damsız girilmez" uygulaması yapılan yerler olduğu da ifade edildi.

  • Savunmada başka otellerde uygulanan yöntemlere de vurgu yapılarak erkek gruplarının konaklamasıyla ilgili uygulamanın, "erkeklerin aşırı alkollü eğlencelere katılmaları ve diğer misafirlere rahatsızlık verebilecek davranışlarda bulunmaları" gibi sebeplerle alındığı savunuldu.
  • Bu uygulamanın da sektörel tecrübeler ve toplumsal gerçeklere dayandığını öne sürüldü.
  • Ayrıca "erkek kabul edilmez" gibi bir kuralın söz konusu olmadığı, yalnızca "karma olmayan" erkek grubu rezervasyonlarının kabul edilmediği ifade edildi.


'Objektif ve Makul Gerekçeye Dayanmıyor'

TİHEK'in değerlendirmesinde M.E.L.'nin sunduğu belge ve telefon görüşmelerinin, otelin erkeklere yönelik ayrımcılık yasağını ihlal ettiği ortaya koyuldu. Ayrıca otelin yaptığı savunmanın ise varsayım ve önyargılara dayalı olduğu, oteldeki erkek gruplarına yönelik uygulamanın da herhangi bir objektif ve makul gerekçeye dayanmadığı sonucuna varıldı.Bu bağlamda, otelin yaptığı 'uygulama'nın ayrımcı bir muamele olarak değerlendirilerek ve işletmeye 141 bin 934 lira idari para cezası verildi.TİHEK, itiraz yolunu da açık tuttu.

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