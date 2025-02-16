Murat Kurum, Özgür Özel'in iddialarını yalanladı
Çevre Bakanı Murat Kurum, CHP lideri Özgür Özel'in Adıyaman belediye başkanıyla tartıştığı iddialarını yalanladı. sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 19:23, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 19:25
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında tartışma yaşandığına ilişkin iddialarını yalanladı.
Kurum'dan Sosyal Medya Üzerinden Yanıt
Kurum, Özel'in katıldığı televizyon programında "Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere ile Bakan Kurum arasında tartışma yaşandığı" yönündeki iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi. İddianın doğru olmadığını bildiren Kurum,
"Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da. Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor. Özgür Özel, 'Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum."
ifadelerini kullandı.