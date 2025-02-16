Konya'da buz tutmuş gölette acı kayıp
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde 15 yaşındaki İsmail Yaşar Ordu, buz tutmuş Davras Göleti'nde yürürken buzun kırılması sonucu suya düşerek boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 20:24, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 20:25
Konya'nın Doğanhisar ilçesinde buz tutmuş Davras Göleti üzerinde yürüyen 15 yaşındaki İsmail Yaşar Ordu, buzun kırılması sonucu suya düşerek boğuldu.
Olayın Detayları
Davras Mahallesi'ndeki buz tutan gölete düşen İsmail Yaşar Ordu'yu (15) fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkarmak için bir süre uğraştı.
Vatandaşların Müdahalesi
- Vatandaşların ip yardımıyla sudan çıkardığı Ordu'ya müdahale için olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.