Konya'da buz tutmuş gölette acı kayıp

Davras Mahallesi'ndeki buz tutan gölete düşen İsmail Yaşar Ordu'yu (15) fark eden vatandaşlar, çocuğu sudan çıkarmak için bir süre uğraştı.

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