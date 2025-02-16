Fahrettin Altun'dan The Economist'e eleştiri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, The Economist dergisinde yer alan yazıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail'e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır." ifadesini kullandı. Altun, sosyal medya hesabından The Economist dergisindeki yazıya dair bir paylaşımda bulundu.

The Economist Dergisi Hakkında Açıklama

"Aylardır dünyanın gözü önünde en vahşi katliamlara imza atan, soykırımcı İsrail terörüne tek kelime edemeyen The Economist dergisi, bugün Türkiye'nin bağımsız yargısı tarafından sürdürülen bazı dava ve soruşturmaları çarpıtarak, Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alma cüretinde bulunmuştur." ifadesini kullanan Altun, şunları kaydetti:

Batılı Devletlere Eleştiri

"Evrensel hukuk ilkelerini hiçe sayarak İsrail'e koşulsuz destek veren, mazlum Filistin halkının meşru haklarını savunanları sindirmeye çalışan Batılı devletlere tek bir eleştiri getiremeyen bu yayın organından alacağımız bir ders yoktur ama ibret alacak çok şey vardır."

Türkiye'ye Yönelik Küresel Kumpaslar

Altun, Türkiye'nin dünya çapında başarı kazanan dizi sektörünü hedef alan ve siyasi bir operasyonun zeminini hazırlamayı amaçlayan bu girişimin, Türkiye'ye yönelik küresel kumpasların yeni bir versiyonu olduğunu belirtti. Şu değerlendirmede bulundu:

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bu kirli oyunlara aldırmaksızın büyük ve güçlü Türkiye hedefimize emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.

Ülkemizin bazı büyükşehir belediyelerine ait kamu kaynaklarının böylesine ucuz PR operasyonlarına harcanmakta olduğunu müşahede ediyoruz.

Bu durumu milletimizin takdirine bırakıyoruz.



