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DMM: THK'ya kayyum iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim başkanlığı, THK'da kayyum maaş zammı ve işe alım iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 21:14, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 21:31
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DMM: THK'ya kayyum iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar, iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Türk Hava Kurumu İddialarına DMM'den Yanıt

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı" iddialarına ilişkin bilgi verildi.

  • Söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.
  • Türk Hava Kurumunda kayyum idaresi başladığı günden bugüne iki bin kişilik bir işe alımın gerçekleştirilmediği açıklandı.
  • Türk Hava Kurumu bünyesinde toplam çalışan sayısının 963 olduğu ifade edildi.
  • Kayyum heyetinin maaşlarına yüzde 200 zam yapıldığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.


Kayyum Ücretleri ve Kurumun Finansal Durumu

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayyum ücreti mahkeme tarafından belirlenmektedir ve asgari ücretin 1.3 oranı kadardır. Kayyum ücreti kurumda en az ücretle çalışan destek personelinin aldığı ücretin altındadır. Kayyum heyeti 140 milyon dolar borç ile devraldığı Türk Hava Kurumunun borcunu 99 milyon dolara kadar düşürmüştür. Bu çalışmalarla son bir yılda kurum gelirleri yüzde 142 arttırılırken, giderler yüzde 22 oranında azaltılmış ve borç yükü 99 milyon dolara kadar düşürülmüştür."


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