Tokat'ta operasyonda binlerce sentetik hap ele geçirildi
Tokat'ta düzenlenen narkotik operasyonunda, polis ekipleri binlerce sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde ele geçirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Şubat 2025 21:22, Son Güncelleme : 16 Şubat 2025 21:23
Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 916 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
Operasyonun Detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirledikleri baraka, ev ve araca operasyon düzenledi. Bu operasyonda toplamda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ve 4,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına Alınan Şüpheliler
- Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.
- Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
- 1 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.