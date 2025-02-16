Tokat'ta operasyonda binlerce sentetik hap ele geçirildi

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 7 Bin 916 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirledikleri baraka, ev ve araca operasyon düzenledi. Bu operasyonda toplamda 7 bin 916 sentetik ecza hapı ve 4,38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler





Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

1 kişi ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.



